قصة الطاسة تشعل الجدل بتركيا.. وحلاقون يرفضون اعتمادها

خبرني - أثارت تسريحة الشعر المعروفة باسم "قصة الطاسة" جدلاً واسعاً في تركيا، بعدما تداولت تقارير إعلامية أن عدداً من أصحاب صالونات الحلاقة قرروا التوقف عن تنفيذها، رافضين تلبية طلبات الزبائن الراغبين في اعتماد هذه القصة التي تحظى بشعبية كبيرة، خصوصاً بين الأطفال والمراهقين والشباب.

وأثار هذا التوجه تفاعلاً لافتاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء الأتراك بين مؤيدين لقرار الحلاقين، اعتبروا أن من حق أصحاب الصالونات تحديد أنواع القصات التي يقدمونها، ومعارضين رأوا أن الزبون وحده يمتلك الحق في اختيار تسريحة شعره، وأن رفض تنفيذ قصة معينة لا ينبغي أن يتحول إلى موقف جماعي يثير الجدل.

حلاقون يرفضون تنفيذ القصة

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، فإن بعض الحلاقين بدأوا بالفعل رفض طلبات الزبائن الذين يرغبون في الحصول على قصة "Tas Kafa"، المعروفة شعبياً باسم "قصة الطاسة".

وتعتمد هذه التسريحة على تقصير الشعر من الجانبين والخلف، مع ترك الجزء العلوي بطول متقارب، وتحديده بخط دائري واضح يحيط بالرأس، بما يمنح الشعر شكلاً يشبه الطاسة الموضوعة فوق الرأس، وهو ما منحها اسمها المتداول.

ورغم أن القصة ارتبطت في السابق بتسريحات الشعر التقليدية، فإنها عادت إلى الانتشار خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت من الخيارات الرائجة بين فئات عمرية مختلفة، ولا سيما الأطفال والمراهقين.

وتتشابه بعض أشكالها الحديثة مع تسريحة "French Crop"، التي تحظى بدورها بشعبية في عدد من الدول.

مواقع التواصل تشتعل.. حرية الحلاق أم حق الزبون؟

ولم يقتصر الجدل على صالونات الحلاقة، بل امتد سريعاً إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار قرار بعض الحلاقين موجة من النقاشات والتعليقات المتباينة.

ففي الوقت الذي دافع فيه عدد من المتفاعلين عن أصحاب الصالونات، معتبرين أن الحلاق ليس ملزماً بتنفيذ جميع القصات التي يطلبها الزبائن، وأن له الحق في تحديد طبيعة الخدمات التي يقدمها، رأى آخرون أن القرار مبالغ فيه، وأن اختيار تسريحة الشعر مسألة شخصية لا تستدعي كل هذا الجدل.

كما تناولت التعليقات انتشار القصة بين الأطفال والشباب، وسط نقاشات بشأن أسباب تمسك بعض الفئات العمرية بها، رغم الانتقادات التي تتعرض لها من حين إلى آخر.

وتحولت التسريحة، التي كانت تُعد مجرد خيار في عالم الموضة والحلاقة، إلى موضوع للنقاش حول حدود حرية الاختيار الشخصية، ومدى أحقية أصحاب المهن في رفض تقديم خدمات معينة بناءً على تفضيلاتهم الخاصة.

هل أصبحت "قصة الطاسة" ممنوعة في تركيا؟

ورغم تداول أنباء عن رفض عدد من الحلاقين تنفيذ هذه التسريحة، فإن الأمر لا يتعلق بقرار رسمي صادر عن السلطات التركية، ولا يوجد ما يشير إلى فرض حظر شامل عليها في جميع أنحاء البلاد.

فالخطوة، وفق المعلومات التي أوردتها وسائل إعلامٍ تركية، تقتصر على قرارات فردية اتخذتها بعض صالونات الحلاقة، من دون الكشف عن عدد المحال التي تبنت هذا التوجه أو تحديد الأسباب الدقيقة وراء رفضها تنفيذ القصة.

وبذلك، لا تزال "قصة الطاسة" متاحة لدى صالونات أخرى، في وقت يستمر فيه الجدل بين الحلاقين والزبائن حول التسريحة التي تحوّلت بشكل مفاجئ إلى قضية متداولة على نطاق واسع في تركيا.