هل يصبح الصيام سلاحاً ضد آثار علاج السرطان؟

خبرني - كشفت دراسة علمية جديدة أن الصيام لمدة 24 ساعة قد يساعد الأمعاء على التعافي من الأضرار التي يسببها العلاج الإشعاعي للسرطان، بفضل دوره في تنشيط بكتيريا نافعة داخل الجهاز الهضمي، تحفز آليات إصلاح الأنسجة وتجديد الخلايا.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون في مركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس، أن الصيام والبكتيريا المعوية يتعاونان لتحفيز استجابة بيولوجية تساعد بطانة الأمعاء على التعافي بصورة أكثر كفاءة بعد التعرض للإشعاع.

وقد تمهد نتائج الدراسة مستقبلاً لابتكار وسائل جديدة لحماية الأنسجة السليمة أثناء علاج السرطان، وتقليل المضاعفات التي قد تحد من فعالية العلاج الإشعاعي، بحسب تقرير نشره موقع "Science Daily".

لماذا يتضرر الجهاز الهضمي من الإشعاع؟

يُستخدم العلاج الإشعاعي على نطاق واسع لعلاج سرطانات البطن، ومنها سرطان البنكرياس والقولون والمستقيم وبعض السرطانات النسائية. ورغم قدرته على تدمير الخلايا السرطانية، فإنه قد يلحق أضراراً بالأنسجة السليمة المحيطة، خصوصاً الأمعاء الدقيقة التي تتميز ببطانة حساسة للإشعاع.

وقد يؤدي تلف هذه البطانة إلى الغثيان والإسهال والعدوى، فيما يمكن أن تتسبب الإصابات الشديدة في مضاعفات تهدد الحياة، ما يفرض قيوداً على جرعات الإشعاع التي يمكن إعطاؤها بأمان.

كيف يساعد الصيام على تجديد خلايا الأمعاء؟

وجد الباحثون أن الامتناع عن الطعام لمدة 24 ساعة يزيد وفرة بكتيريا نافعة تُعرف باسم "Akkermansia muciniphila"، أو اختصاراً "AKK"، داخل الأمعاء الدقيقة.

وتنتج هذه البكتيريا مادة تسمى البروبيونات، تساعد على إحداث تغييرات في بروتينات الهيستون المرتبطة بتنظيم نشاط الجينات داخل الخلايا.

وتعمل هذه البروتينات كدعامات يلتف حولها الحمض النووي، فيما تؤثر التعديلات الكيميائية التي تطرأ عليها في إمكانية تنشيط جينات معينة، من دون تغيير تسلسل الحمض النووي نفسه.

إصلاح الأنسجة

وبحسب الباحثين، تجعل هذه التغييرات الجينات المسؤولة عن تجديد الأنسجة أكثر قابلية للتنشيط، كما تزيد مجموعة من الخلايا المعوية التي تحمل برامج إصلاح الأنسجة.

وبذلك، يهيئ الصيام هذه الخلايا مسبقاً للاستجابة للإصابة، بحيث تتمكن من التكاثر والمساهمة في إعادة بناء بطانة الأمعاء عند تعرضها للإشعاع.

بكتيريا واحدة ضرورية لتحقيق التأثير

وللتأكد من دور البكتيريا، أزال الباحثون بكتيريا "AKK" بصورة انتقائية، فاختفت الفوائد التجديدية التي يوفرها الصيام. لكن هذه الاستجابة الوقائية عادت عندما أعاد الباحثون البكتيريا إلى الأمعاء بالتزامن مع الصيام، ما يشير إلى أن العاملين ضروريان لتحقيق التأثير الكامل الذي رصدته الدراسة.

هل يصبح علاج السرطان أكثر أماناً؟

رغم النتائج الواعدة، لا تزال الدراسة في مراحل ما قبل التجارب السريرية، ولم يثبت بعد أن التأثير نفسه يحدث لدى البشر أو أن الصيام آمن وفعال للمرضى الذين يتلقون العلاج الإشعاعي.

ويبحث العلماء إمكانية الاستفادة من هذه الآلية لحماية أنسجة أخرى تتضرر من علاجات السرطان، مثل نخاع العظم، فضلاً عن تطوير وسائل تحفز إصلاح الأنسجة باستخدام البكتيريا النافعة أو المواد التي تنتجها، دون الحاجة إلى الصيام.

ليس مناسباً للجميع

وأكد الباحث كونال راي أن الصيام ليس خياراً عملياً لجميع مرضى السرطان، مشيراً إلى أن الهدف هو تطوير تدخلات غذائية أو ميكروبية تساعد الجسم على إصلاح الأنسجة السليمة بكفاءة أكبر أثناء تلقي العلاج.

وتُجدر الإشارة إلى أن النتائج لا تعني أن مرضى السرطان ينبغي أن يصوموا قبل العلاج الإشعاعي؛ إذ لا تزال الفوائد قيد الدراسة، ويجب عدم إجراء تغييرات غذائية أو الامتناع عن الطعام خلال العلاج دون استشارة الطبيب المعالج.