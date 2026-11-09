المبادرة الفلسطينية: لا تقدم في اتفاق غزة و6 آلاف خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار

خبرني - اعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن الأحزاب الإسرائيلية، سواء المشاركة في الحكومة أو الموجودة في المعارضة، لا تختلف جوهريا في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى رفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وإزالة المستوطنات.

وأوضح البرغوثي، في حديث لـ"المملكة"، أن التعويل على تغيير السياسة الإسرائيلية في حال تولي المعارضة الحكم لا يستند إلى واقع، مبينا أن الأحزاب الصهيونية، بما فيها الليكود والأحزاب التي يقودها سموتريتش وبن غفير، وكذلك أحزاب المعارضة التي تضم أيزنكوت وليبرمان ونفتالي بينيت ولابيد، تتبنى مواقف متقاربة تجاه الحقوق الفلسطينية.

ورأى أن سقوط حكومة بنيامين نتنياهو وحلفائها، حتى لو جاء على يد المعارضة الإسرائيلية، لا يعني بالضرورة حدوث تغيير في السياسة تجاه الفلسطينيين، مؤكدا أن التغيير يرتبط باستمرار نضال الشعب الفلسطيني وصموده، وفرض عقوبات ومقاطعة شاملة على إسرائيل تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية من دون استثناء.

وفيما يتعلق بنتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية وفوز عدد من المرشحين المؤيدين للحقوق الفلسطينية في مجلسي الكونغرس والشيوخ، اعتبر البرغوثي أن ذلك سيسهم في زيادة الضغط على إسرائيل، لافتا إلى أن تنامي التأييد الشعبي للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة بدأ ينعكس على المواقف السياسية الأميركية.

واستشهد بمواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف المساعدات لإسرائيل، وتصريحات نائب الرئيس جي دي فانس التي أشار فيها إلى أن العلاقة مع إسرائيل كانت أحد أسباب خسارة الجمهوريين في الانتخابات.

وشدد البرغوثي على ضرورة تعزيز المقاطعة والعقوبات على إسرائيل في العالمين العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن عددا من الدول وهيئات الاستثمار والشعوب تتخذ إجراءات في هذا الاتجاه.

وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكد البرغوثي أنه لا يرى تقدما حقيقيا، معتبرا أن الحديث عن تشكيل قوة استقرار مؤقتة ومحاولات تفعيل مجلس السلام لا يعكس تغييرا ملموسا على الأرض.

وتساءل عن جدوى الحديث عن تقدم في تنفيذ الاتفاق، في ظل عدم السماح للجنة الإدارية الخاصة بغزة بدخول القطاع منذ نحو عام، واستمرار منع المرشحين للعمل في الشرطة من التوجه إلى مصر للتدريب، فضلا عن منع دخول معظم المساعدات الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاق.

وربط تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع بمنع وصول المساعدات، مستشهدا بالأمطار الأخيرة التي تسببت بغرق خيام النازحين وممتلكاتهم، في ظل استمرار نقص الإمدادات الإنسانية.

وذكر أن إسرائيل ارتكبت، وفق إحصاءاته، نحو 6 آلاف خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 فلسطيني وإصابة 6 آلاف آخرين، بينهم 400 طفل.

وانتقد البرغوثي أداء مجلس السلام والرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرا أنهما لم يمارسا ضغطا فعليا على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق، كما وجه انتقادات إلى دور نيكولاي ميلادينوف، متهما إياه بالتغطية على الممارسات الإسرائيلية.

وبشأن القوة الدولية المقترحة، شكك البرغوثي في جدوى نشر قوة يتراوح قوامها بين 150 و250 جنديا، متسائلا عن طبيعة مهمتها ومكان تمركزها، في ظل استمرار التوسع الإسرائيلي داخل قطاع غزة بدلا من الانسحاب من المناطق التي ينص الاتفاق على الانسحاب منها.

وختم بالإشارة إلى أن المساحة التي يقيم فيها نحو مليوني فلسطيني في القطاع لا تتجاوز 100 كيلومتر مربع، في ظل استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء من غزة.