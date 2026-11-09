الحلبوسي يهنئ الطراونة برئاسة مجلس النواب ويؤكدان تعزيز التعاون البرلماني

خبرني - تلقى رئيس مجلس النواب، إبراهيم الطراونة، الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، هنأه خلاله بانتخابه رئيسا للمجلس ونيله ثقة زملائه النواب.

وشدد الطراونة والحلبوسي على أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتكثيف التنسيق بين مجلسي النواب في البلدين، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وانتخب مجلس النواب العشرون، النائب إبراهيم الطراونة رئيسا للمجلس في دورته العادية الثالثة، بعد منافسة مع النائبين مجحم الصقور وسليمان الزبن، خلال الجلسة الأولى التي عقدها المجلس برئاسة النائب موسى الوحش.

وحصل النائب الطراونة على 70 صوتا في انتخابات رئاسة المجلس، مقابل 38 صوتا لمنافسه النائب الصقور، و23 صوتا للنائب الزبن، فيما سجلت 7 أوراق اقتراع ملغاة.

وجاء انتخاب الطراونة بعد تفاهم توصلت إليه كتل الميثاق ومبادرة وعزم والأحزاب الوسطية والإصلاح النيابية، في 29 تشرين الأول الماضي، بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم، يقضي بتخصيص رئاسة المجلس لكتلة الميثاق، التي اختارت الطراونة مرشحا لها.

وبانتخابه، يسجل مجلس النواب سابقة هي الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، بتولي شقيقين رئاسة المجلس، إذ سبق لشقيقه عاطف الطراونة أن ترأس مجلس النواب منذ عام 2013 وحتى عام 2020، لسبع دورات عادية متتالية.