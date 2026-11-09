الباقورة والغمر... سيادة يحرسها الجيش وتصونها إرادة الأردنيين

تستقرّ للأرض في ميزان الدولة الأردنية حرمة الحق، وللسيادة عليها معنى العهد الذي يتجدد جيلاً بعد جيل، فما قامت هذه الدولة إلا بإرادة تصون استقلالها، وعزيمة تحفظ حدودها، وقيادة تعرف للأرض قدرها وللتاريخ أمانته، وتستند هذه المسيرة إلى تاريخ عسكري قدّم خلاله الجيش العربي الأردني قوافل الشهداء، ودافع عن تراب الوطن وكرامته في محطات مفصلية، فكان صموده وتضحيات منتسبيه جزءاً أصيلاً من الرصيد الوطني الذي استندت إليه الدولة في صون حقوقها وإدارة مصالحها، ومن تراكم هذا الرصيد، تبلورت معادلة أردنية اجتمعت فيها قوة الإرادة الوطنية والقدرة الدفاعية مع حكمة القرار السياسي وكفاءة الدبلوماسية، وصولاً إلى استعادة الحق وترسيخ السيادة.



تتصدّر الباقورة عند ملتقى نهري الأردن واليرموك والغمر في امتداد وادي عربة أولويات القيادة الهاشمية في معركة استعادة الحق وثبات السيادة، لما تحملانه من ثقل جيوسياسي وعمق تاريخي، حيث انطلق الإعلان الملكي السامي من منبر مجلس الأمة في خطاب العرش عام 2019 ليؤكد تمام السيادة الأردنية بانتهاء العمل بملحقي معاهدة وادي عربة، وهو حقٌّ ثبّته المغفور له الملك الحسين بن طلال طيّب الله ثراه، وعهدٌ استكمله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بقرار إنهاء الترتيبات الخاصة بالمنطقتين عام 2018 وإنفاذه عام 2019، متوجاً مساراً سياسياً وقانونياً ودبلوماسياً أُدير بثبات ووضوح حتى بلغ غايته، وفي هذا الإنجاز تجلت قدرة الدولة الأردنية على توظيف أدواتها لحماية حقوقها الوطنية، بما يجمع بين وضوح الموقف وحسن إدارة الملف، وبين التمسك بالحق واحترام الالتزامات الدولية، هكذا يدير الأردن قضاياه الكبرى: ثبات في الغاية، وبصيرة في اختيار الوسيلة، وصبر يحسن التوقيت، ومصلحة وطنية تعلو على الضغوط والحسابات العابرة.

ترتبط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ارتباطاً وثيقاً بسيادة الأردن وحماية حدوده، فمن تضحيات منتسبيها ويقظتهم تستمد الدولة أسباب المنعة والأمن، وقد اقترن تثبيت الحقوق الأردنية عبر العقود بجهد وطني تكاملت فيه الأدوار السياسية والدبلوماسية والعسكرية، وتجسيداً لهذا التكامل جاء استرجاع الباقورة والغمر، وهكذا يبقى الجيش العربي ركناً أساسياً من أركان قوة الدولة، وحارساً لأرض امتزجت بتضحيات الأردنيين وعطائهم جيلاً بعد جيل، ماضياً على عهده في صون التراب الوطني وحماية مقدراته، في عهد تحرسه اليقظة، ويجدده الواجب، وتصونه سواعد آمنت بأن خدمة الأردن شرف تتعدد ميادينه وتتوحد غايته.

يُفهم السلام في الأردن ممارسةً ونهجاً، لا سيما ذلك الذي تقوم ركائزه على احترام الحقوق، وصون السيادة، والالتزام بالقانون الدولي، وقد أثبتت تجربة الباقورة والغمر قدرة الدولة الأردنية على جعل المصلحة الوطنية مرجعاً ثابتاً في إدارة علاقاتها وقراراتها، وينعكس هذا النهج جلياً في ثبات الموقف الأردني تجاه القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تتكامل منظومة حماية الأرض وصون الحقوق، فالتمسك بالتراب الوطني أساسٌ للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تحت مظلة الوصاية الهاشمية، وتندرج هذه المسؤوليات جميعها في إطار نهج راسخ لأداء الأمانة وحفظ الحقوق، وهي أمانة حملتها القيادة الهاشمية عبر العقود مستندةً إلى ثوابت وقيم صلبة تحكم الموقف الأردني كلما تعلق الأمر بالأرض، والهوية، والعدالة.

تستمدّ الأرض حقها في الإعمار كما لها حقّ في الحماية، فالسيادة الحقة يتجلى أثرها في تعزيز الإنتاج، وتوسيع فرص العمل، وتنمية الموارد الوطنية، وتتضح فلسفة الإعمار جليّةً في المشروعات الزراعية التي تنفذها القوات المسلحة في الباقورة والغمر، من استصلاح للأراضي، وتطوير لمصادر المياه، وتحديث لأنظمة الري، لتمتد السيادة من معناها القانوني المجرد إلى أثرها التنموي الملموس، فاستعادة الأرض تبلغ غايتها القصوى حين تتحول إلى مورد منتج يدعم الاقتصاد ويعود بالنفع على المجتمع المحلي، وبقدر ما تُدار الموارد بكفاءة وتُستثمر الأرض على أسس علمية، تتسع آفاق العمل والإنتاج، وتتعزز قدرة الأردن بالاعتماد على الذات، وبهذا تتكامل حماية الحدود مع تعزيز الأمن الغذائي وترسيخ مقومات التنمية المستدامة، ويغدو ما تحميه الإرادة وتستعيده السياسة رافعةً وطنية متجددة للتنمية والإنتاج.

ختاماً، تبقى الباقورة والغمر درساً وطنياً خالداً في صون الحقوق وانتزاعها بالإرادة الصلبة وحسن إدارة أدوات الدولة، ومن أسمى صور الوفاء لهذا الإنجاز أن تُحفظ قصته كاملةً في ذاكرة الأجيال، بمراحلها، وتضحياتها، وأدوار كل من حملوا مسؤوليتها، لترتكز ثقة الأبناء بوطنهم على المعرفة، ويزدهر اعتزازهم به بواجب العمل والإنجاز، فصيانة الذاكرة الوطنية تتجاوز مجرد استحضار المناسبات، لتصوغ وعياً استراتيجياً يدرك كيف تُصان الحقوق وتُنجز المكاسب في إقليم مضطرب، وكيف تتحول الانتصارات إلى سياسات بعيدة المدى تحمي مقدرات الدولة وتعظم قيمة مواردها، فالأرض التي استُعيدت بالإرادة وصينت بالتضحيات أمانةٌ تتوارثها الأجيال، والسيادة عليها مسؤوليةٌ لا تنقطع ليبقى الأردن دائماً وأبداً بقيادته الهاشمية وعزيمة أبنائه، سيد أرضه، وصاحب قراره، والأمين على مستقبل أجياله.