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الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية ترتيبات موسم الحج للعام الحالي

  • 09 نوفمبر 2026
  • 22:38
الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية ترتيبات موسم الحج للعام الحالي

خبرني - وقّع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، ووزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خلال زيارة الخلايلة إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، اتفاقية ترتيبات موسم الحج للعام الحالي.

وتتضمن الاتفاقية تحديد أعداد الحجاج الأردنيين وفق الحصة المخصصة للمملكة، والمنافذ الحدودية ووسائل القدوم والمغادرة، إضافة إلى التعليمات والترتيبات التنظيمية التي تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم.

وأشاد الخلايلة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال التطوير المستمر للخدمات المقدمة لهم، وتذليل العقبات أمامهم، بما يضمن أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

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