تراجع أسعار النفط بنحو 5% مع انحسار مخاوف تجدد الضربات على إيران

خبرني - تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 5% الاثنين، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أوائل أيلول، بعدما قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من احتمالات تجدد الضربات على إيران، رغم استمرار الهجمات على السفن في مضيق هرمز ومحيطه.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.57 دولار، أو ما يعادل 4.65%، إلى 93.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:04 بتوقيت غرينتش، بعدما سجلت خلال الجلسة أدنى مستوى عند 92.80 دولار.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.19 دولار، أو 3.51%، إلى 87.64 دولار للبرميل.

وكان برنت قد خسر 16% خلال الأسبوع الماضي، مسجلا أدنى مستوياته في شهرين عند 93.22 دولار للبرميل، في أكبر تراجع أسبوعي منذ بداية جائحة كورونا.

وقال ترامب إن احتمال إصدار أوامر بشن ضربات جديدة على إيران ضئيل للغاية، ما دامت المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع تحرز تقدما، رغم إعلان الجانبين تعرض سفن شحن لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه.

وذكر محللو شركة "تي.إيه.سي إنرجي"، في مذكرة، أن تصريحات ترامب شجعت البائعين على المراهنة على احتمالات التوصل إلى السلام، رغم عدم وجود مؤشرات فعلية على تراجع حدة القتال.

وكان ترامب قد لوح الأسبوع الماضي بشن هجمات جديدة على إيران، فيما تعهدت طهران بالرد باستهداف مواقع أميركية وإسرائيلية، لكن لم تظهر مؤشرات على تحضير واشنطن لعملية عسكرية واسعة النطاق.

في المقابل، قال مسؤول أمني إيراني كبير لوسائل الإعلام الرسمية إن طهران لا تعتزم الدخول في مفاوضات ما لم تتخذ واشنطن خطوات عملية لتنفيذ سبعة شروط يتضمنها اتفاق مؤقت أُبرم في حزيران.

مساع دبلوماسية وهجمات على منشآت نفطية

شدد وزيرا الخارجية السعودي والعماني، خلال اتصال هاتفي الاثنين، على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الإقليمية وحماية الأمن البحري والممرات الملاحية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام سعودية رسمية.

كما التقى ترامب الاثنين رئيس الوزراء القطري، في ظل الدور الذي تؤديه الدوحة وسيطا في الأزمة، فيما شكك مسؤولون كبار من الولايات المتحدة ودول الخليج في فرص التوصل إلى اتفاق وشيك.

وفي تطور متصل، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأحد إن بغداد توصلت إلى تفاهمات مع واشنطن تسمح بمرور صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، من خلال ممر ملاحي بالقرب من سلطنة عُمان.

ميدانيا، أفادت وسائل إعلام رسمية نقلا عن مصدر في وزارة الطاقة بإخماد حريق اندلع في منطقة المدينة المنورة عقب استهداف خط أنابيب النفط السعودي شرق-غرب، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو تأثر عمليات الخط.

كما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم استهدف الأحد المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في الحي المالي بالعاصمة الرياض، فيما قالت وزارة الطاقة السعودية إن حطاما ناجما عن محاولة الهجوم أدى إلى تحطم نوافذ في عدة طوابق.

فائض المعروض يضغط على سوق النفط العالمية

قال بنك مورغان ستانلي في تقرير الاثنين إن سعر خام برنت المؤرخ، المستخدم في تسعير شحنات النفط عالميا، تراجع إلى مستوى يقل عن سعر العقود الآجلة القريبة لبرنت، في مؤشر على ضعف السوق الفعلية.

ويرى محللون أن سوق النفط العالمية بدأت تظهر مؤشرات على عودة فائض المعروض، بالتزامن مع تراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار.

وقدّر بنك جيه.بي مورغان، في تقرير الأسبوع الماضي، فائض المعروض النفطي العالمي بنحو 1.4 مليون برميل يوميا خلال تشرين الأول.

وفي السياق، أظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع إنتاج النفط لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال تشرين الأول، مدفوعا بزيادة الإنتاج في السعودية والكويت والعراق، رغم استمرار القيود على الصادرات.

وبحسب المسح، ارتفع إنتاج الدول الأعضاء الـ11 في المنظمة بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 22.87 مليون برميل يوميا.

في المقابل، أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز الاثنين توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

كما كشفت بيانات وزارة الطاقة الأميركية تراجع مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي إلى 279.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول 1982.