جثة رضيع في الفريزر منذ عقدين.. اكتشاف صادم يهز بلدة إسبانية

خبرني - تحولت عملية تنظيف منزل امرأة متوفاة في بلدة ألاريس الإسبانية إلى قضية غامضة، بعدما عثرت ابنتها على رفات رضيع داخل مجمد قديم، يُرجح أن الجثة بقيت بداخله لأكثر من 20 عامًا، الأمر الذي دفع السلطات إلى فتح تحقيق لتحديد هوية الطفل.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» ووسائل إعلام محلية، عثرت المرأة على الرفات خلال تفقدها محتويات منزل والدتها المتوفاة، إذ وجدت الجثة داخل مجمد موجود في غرفة تخزين بالطابق الأرضي من المبنى.

وأظهرت الفحوص الأولية التي أجراها المحققون أن عمر الحمل عند وفاة الرضيع كان يتراوح بين 32 و34 أسبوعًا، بينما تشير التقديرات إلى أن الجثة تعود إلى طفل وُلد قبل أكثر من 20 عامًا.

ونقلت صحيفة «لا ريجيون» الإسبانية عن مصادر أمنية أن السلطات لم تتمكن حتى الآن من تحديد الظروف التي أدت إلى وفاة الطفل، كما لم يتضح ما إذا كان قد وُلد حيًا قبل وفاته أم لا.

ونُقلت الرفات إلى معهد الطب الشرعي في غاليسيا لإخضاعها لفحوص طبية وتشريح شامل، بهدف تحديد سبب الوفاة، والتحقق من احتمال وجود إهمال أو ظروف غير طبيعية أحاطت بالواقعة.

تحليل الحمض النووي لتحديد هوية الوالدين

وباشرت السلطات الإسبانية إجراءات تهدف إلى تحديد هوية الوالدين البيولوجيين للرضيع، من خلال إجراء تحليل الحمض النووي والاستماع إلى إفادات أفراد الأسرة، في محاولة لإعادة بناء الأحداث التي سبقت وضع الجثة داخل المجمد.

وفي إطار التحقيقات، أصدر قاضٍ مختص قرارًا بفرض السرية على الإجراءات، وهو ما منع الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالقضية أو الأشخاص الذين يُحتمل ارتباطهم بها.

ووفقًا لصحيفة «لا فوز دي غاليسيا»، دُفنت رفات الرضيع في المقبرة البلدية يوم الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التشريح.