ترامب يسانده والكونغرس يطارده.. مستقبل هيغسيث أمام اختبار صعب

خبرني - منذ فوز الديقراطيين بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس بات بيت هيغسيث وزير الدفاع الأمريكي هدفا لانتقادات عدة.

إلا أن هيغسيث قلل، اليوم الإثنين، من أهمية مخاطر مساعي عزله، وقال إنه مستعد للدفاع عن سجله في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وقال هيغسيث، ردا على سؤال عما إذا كان يحظى بدعم جمهوري كاف لرفض بنود المساءلة "نحن لسنا قلقين بشأن ذلك".

وجاءت تصريحات هيغسيث في الوقت الذي يحاول فيه النائب الجمهوري توماس ماسي فرض تصويت على بنود مساءلة هيغسيث في مجلس النواب.

وتوعد الديمقراطيون، الذين نجحوا في السيطرة على الكونغرس في الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي، بالتحقيق مع هيغسيث في طريقة إدارته للبنتاغون. ويقول مساعدون لأعضاء بالكونغرس إن ذلك سيشمل التحقيق في إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة وغير ذلك من القضايا.

هيغسيث يدافع عن نفسه

ودافع هيغسيث الجمعة الماضي عن إدارته للبنتاغون في مقطع فيديو تتجاوز مدته الأربع دقائق، وتباهى فيه بإقالة مسؤولين كبار في الوزارة وإنهاء مبادرات التنوع وحظر انضمام المتحولين جنسيا إلى الجيش.

وقال هيغسيث أمام الكاميرا "كما ترون، إنهم يهاجمونني، يهاجموننا. لأننا نقوم بخطوات فعالة. لكن محاولاتهم لن تجدي نفعا، فنحن لن نتراجع".

ووصف هيغسيث مساعي مساءلته وعزله بأنها "مهزلة"، مشيرا إلى أن ترامب نفسه تعرض لمحاولتيْ عزل.

وقال: "الأمر كله يتعلق بسياسة تدمير الشخص. لم ينجح ذلك ضد الرئيس ترامب، ولن ينجح معي. كونوا على يقين من ذلك".

هل يتخلى ترامب عن هيغسيث؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسك بوزير دفاعه، وقال يوم الخميس الماضي عندما سئل عما إذا كان يتوقع أي تغييرات في طاقم العمل، وقال إن وزير الدفاع "يقوم بعمل رائع".

وذكر ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "كان لدينا عدد كبير جدا من الجنرالات. كان جميع الجنرالات من رتبة الأربع نجوم".

وأشاد ترامب كذلك بدور هيغسيث في العمليات العسكرية الأمريكية في فنزويلا وإيران. وقال: "ما حدث في فنزويلا كان مذهلا. وفي إيران، نحن هناك منذ سبعة أشهر ونسيطر على كل ما أردنا السيطرة عليه".