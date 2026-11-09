تصاعد الدخان الأبيض.. ليبرمان وآيزنكوت يتوصلان إلى اتفاق بشأن رئيس الكنيست المقبل

خبرني - اتفق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان ورئيس حزب "يشار" غادي أيزنكوت، على أن يكون رئيس الكنيست المقبل من حزب "يشار"، وذلك خلال اجتماع عقداه، الاثنين، واستمر نحو ساعة ونصف.

ووصف الطرفان الاجتماع بأنه كان "عمليا وجيدا"، وأعربا في ختامه عن ثقتهما الكاملة بقدرتهما على تشكيل حكومة مستقرة لأربع سنوات.

وكان رؤساء كتل معسكر التغيير قد وجهوا، الخميس الماضي، رسالة إلى رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، طالبوا فيها بعقد جلسة وتصويت، الثلاثاء المقبل، لانتخاب رئيس جديد للكنيست.

وفي المقابل، قال مسؤولون في معسكر التغيير إنهم تلقوا معلومات بشأن خطة يجري الإعداد لها داخل حزب الليكود لتعطيل التصويت، بل ومنع أعضاء كنيست جسديا من دخول قاعة الهيئة العامة.

وبحسب هؤلاء المسؤولين، من المتوقع أن يصل مئات من أعضاء مركز الليكود إلى مقر الكنيست يوم التصويت، لمحاولة منع أعضاء الكنيست من دخول القاعة.

وأضافوا أن معلوماتهم تشير أيضا إلى التخطيط لإحداث اضطرابات واسعة خلال الجلسة نفسها، بهدف دفع أوحانا إلى وقفها وإغلاق قاعة الهيئة العامة، وبالتالي إحباط التصويت على استبداله.

وحذر معسكر التغيير من هذا السيناريو، مؤكدا أنه سيواصل العمل على استبدال رئيس الكنيست حتى في حال محاولة تعطيل التصويت.

وأشارت التقارير إلى أن هذه المعلومات تستند إلى ادعاءات مسؤولين في معسكر التغيير، ولم يؤكد حزب الليكود صحتها أو يقر بوجود مثل هذه الخطة.

وفي السياق، أبلغ أوحانا رؤساء الأحزاب بأنه سيحدد موعدا لعقد جلسة خلال أسبوع على الأكثر، إذا قدموا طلبا موقعا من 61 عضوا على الأقل في الكنيست، للمطالبة بتقديم موعد التصويت.

وأكد أوحانا أنه لن يحاول منع استبداله، قائلا: "لن يكون هناك أي تشبث بالمنصب حتى اللحظة الأخيرة. ويمكن التوقف عن الترويج لنظريات المؤامرة في وسائل الإعلام".