*
الاثنين: 09 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الشيباني : ليس هناك خطة لنشر قوات سورية في اليمن

  • 09 نوفمبر 2026
  • 22:01
الشيباني ليس هناك خطة لنشر قوات سورية في اليمن

خبرني - نفى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وجود أي اتفاق بين الحكومة السورية والحكومة اليمنية الشرعية بشأن نشر قوات سورية في اليمن، مؤكداً عدم صحة المعلومات المتداولة حول إرسال قوات سورية إلى السعودية للمشاركة في الحرب الدائرة هناك.

وأوضح الشيباني، رداً على سؤال مراسل وكالة «رويترز» خليل عشاو، أن الاتفاقية العسكرية الموقعة مؤخراً بين سوريا والسعودية تندرج في إطار التعاون العسكري وبناء القدرات، ولا تتضمن إرسال قوات سورية إلى اليمن.

وأشار إلى أن سوريا تعمل حالياً على إعادة بناء جيشها ومؤسساتها المدنية والعسكرية، لافتاً إلى أن الاتفاقية تتيح الاستفادة من الخبرات السعودية في تطوير القدرات العسكرية، والتعاون في الصناعات الدفاعية والتأهيل الأكاديمي والتدريب وتبادل الخبرات.

وشدد الشيباني على عدم وجود أي انتشار للقوات السورية في اليمن، أو خطة قريبة بهذا الشأن، مؤكداً أن أي توجه عسكري سوري خارج الحدود سيُعلن عنه رسمياً، ولن يتم بصورة سرية.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد الشيباني دعم بلاده للسعودية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها، وإدانة استهدافات جماعة الحوثي، مشدداً على ضرورة استقرار اليمن وإنهاء معاناة شعبه، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف أن النقاشات السورية مع دول المنطقة، ومن بينها السعودية والأردن وتركيا، تأتي في إطار رؤية تهدف إلى بناء منظومة أمنية ودفاعية إقليمية مشتركة، تقوم على التعاون والتنسيق لحماية أمن الدول والشعوب وحدودها.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الرياض تعود إلى التعليم عن بُعد اعتبارًا من الثلاثاء
الرياض تعود إلى التعليم عن بُعد اعتبارًا من الثلاثاء
  • 2026-11-09 21:54
تعرض خط أنابيب شرق-غرب السعودي لاستهداف لم يؤثر على عملياته التشغيلية
تعرض خط أنابيب شرق-غرب السعودي لاستهداف لم يؤثر على عملياته التشغيلية
  • 2026-11-09 19:35
دكتور شريعة سعودي: استدبار الكعبة أثناء الطواف للتصوير يُبطل الطواف
دكتور شريعة سعودي: استدبار الكعبة أثناء الطواف للتصوير يُبطل الطواف
  • 2026-11-09 16:12
سكة حديد الخليج تربط 6 دول على امتداد 1768 كيلومتراً بحلول 2030
سكة حديد الخليج تربط 6 دول على امتداد 1768 كيلومتراً بحلول 2030
  • 2026-11-09 09:40
أستاذ كوري يفقد جنسيته بعد نيله الإماراتية
أستاذ كوري يفقد جنسيته بعد نيله الإماراتية
  • 2026-11-09 09:13
مزاد المسابيح في دبي يحقق مليوني درهم
مزاد المسابيح في دبي يحقق مليوني درهم
  • 2026-11-09 09:09