متحور كورونا الجديد.. أعراض تتشابه مع البرد والإنفلونزا وتصعّب اكتشافه

خبرني - تتشابه أعراض متحور كورونا الجديد PJ.2.1 مع نزلات البرد والإنفلونزا، ما يجعل الفحوصات المخبرية ضرورية لتحديد الفيروس المسبب للعدوى.

وتتداخل أعراض متحور كورونا الجديد (PJ.2.1) مع العلامات الشائعة لنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، وفق تحذيرات حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، التي أكدت صعوبة التمييز بين هذه الإصابات اعتمادًا على الأعراض الظاهرية وحدها.

وأوضحت المنظمة أن تحديد نوع العدوى يتطلب إجراء الفحوصات التشخيصية المخبرية اللازمة، لا سيما في الحالات التي تؤثر فيها معرفة الفيروس المسبب على اختيار العلاج المناسب أو اتخاذ قرارات تتعلق بالصحة العامة.

تتشابه مجموعة من الأعراض المصاحبة للمتحور الجديد مع تلك التي تظهر لدى المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا، إلا أن خبراء الفيروسات أشاروا إلى بعض السمات التي تستحق الانتباه، ومن أبرزها:

تشمل العلامات المعتادة للمتحور السعال والرشح واحتقان الأنف، وهي أعراض تتداخل مع الإصابات التنفسية الموسمية الشائعة.

يُعد ألم الحلق الحاد من الأعراض التي تميز هذه السلالة، وفقًا لما ذكره خبراء في علم الفيروسات.

قد يعاني المصابون من الوهن والتعب لفترة أطول بعد زوال العدوى، مقارنة بما ارتبط ببعض السلالات السابقة.

يُرصد المتحور حاليًا في كندا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، فيما تتابع منظمة الصحة العالمية تطور انتشاره.

يحتوي المتحور على عدد كبير من الطفرات، لكن العلماء يستبعدون أن يتسبب في موجة واسعة من الإصابات الخطيرة أو الضخمة.

لا تكفي الأعراض وحدها لتحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بمتحور كورونا الجديد أو نزلة برد أو إنفلونزا موسمية، نظرًا إلى التشابه الكبير بين العلامات المصاحبة لهذه الأمراض.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الفحوصات المخبرية المتخصصة تمثل الوسيلة اللازمة لتحديد الفيروس المسؤول عن الإصابة بدقة، خصوصًا عندما تكون نتيجة التشخيص مؤثرة في تحديد العلاج أو الإجراءات الصحية المطلوبة.

وتشدد الجهات الصحية على ضرورة الاستعانة بالاختبارات التشخيصية عند الحاجة، باعتبارها وسيلة حاسمة للفصل بين أنواع العدوى التنفسية، وتجنب الاعتماد على الأعراض الظاهرية وحدها في تحديد طبيعة المرض.