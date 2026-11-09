أحمد شاكر: غضب الجمهور بعد «الاختيار 2» أجبرني على البقاء في المنزل

خبرني - كشف الفنان المصري أحمد شاكر عبداللطيف عن كواليس تجسيده شخصية الضابط الخائن في مسلسل «الاختيار 2»، مشيراً إلى أن تفاعل الجمهور مع الدور كان قوياً للغاية، لدرجة أنه فضل عدم مغادرة منزله لمدة أسبوعين عقب عرض العمل.

وخلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، أوضح شاكر أنه واجه تهديدات مباشرة قبل وأثناء مشاركته في المسلسل، لكنه تمسك بخوض التجربة إيماناً برسالة العمل وأهمية توثيق تضحيات رجال الوطن.

أحمد شاكر يكشف تفاصيل شخصية الضابط الخائن

وأوضح الفنان أن الشخصية التي قدمها تضمنت أربعة أشكال من الخيانة، تمثلت في الغدر بالوطن، وخيانة جهاز الشرطة، والتخلي عن صديق العمر الشهيد محمد مبروك، إلى جانب الإساءة إلى أسرته وأهله.

وأشار إلى أن تجسيد شخصية بهذه الطبيعة كان تحدياً فنياً وإنسانياً كبيراً، خاصة أن الجمهور رفض تصرفاتها بشدة، وهو ما يعكس مدى تأثر المشاهدين بالأحداث واندماجهم مع تفاصيل المسلسل.

تهديدات بسبب مسلسل الاختيار 2

وتحدث شاكر عن تلقيه رسائل واتصالات تحمل تهديدات من عناصر متطرفة، بسبب مشاركته في العمل وتجسيده شخصية الضابط الخائن، مؤكداً أنه لم يتراجع عن موقفه، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الدور الذي يقدمه المسلسل في إبراز تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة.

كما أشاد بتأثير سلسلة «الاختيار»، موضحاً أنها ساهمت في توعية الشباب وكشف أساليب التضليل والشائعات، وتعريف الأجيال الجديدة بالبطولات التي قدمها رجال الوطن.

أحمد شاكر يستعيد ذكرياته مع مصطفى مشرفة

وفي سياق آخر، تحدث الفنان عن تجربته في مسلسل «رجل من هذا الزمان»، الذي جسد خلاله شخصية عالم الذرة المصري الدكتور مصطفى مشرفة، المعروف بلقب «أينشتاين العرب».

وأعرب عن اعتزازه بالتعاون مع المخرجة إنعام محمد علي، التي منحته فرصة تقديم شخصيات تاريخية مهمة، منها مصطفى مشرفة وقاسم أمين والخديوي عباس حلمي الثاني.

كما كشف عن تلقيه إشادة من العالم الراحل أحمد زويل بسبب أدائه شخصية مصطفى مشرفة، مشيراً إلى إعجاب الفنان عادل إمام بالمسلسل وأداء أبطاله، وهي شهادات يعتز بها في مشواره الفني.