دواء سمنة جديد يفاجئ العلماء.. يقلل انقطاع التنفس أثناء النوم بنسب تصل إلى 44%

خبرني - أعلنت شركة الأدوية الأميركية "إيلي ليلي" أن حبوبها المخصصة لعلاج السمنة "فاوندايو" (Foundayo) نجحت في تقليل شدة انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم لدى المصابين بالسمنة، وفق نتائج تجربة سريرية متقدمة، ما يعزز الآمال في استخدام أدوية إنقاص الوزن لعلاج أحد أكثر اضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم شيوعاً.

وتعتزم الشركة التقدم بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) بحلول نهاية عام 2026 للحصول على موافقة لاستخدام الحبوب اليومية لعلاج الحالات المتوسطة والشديدة من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم لدى البالغين المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن.

وتأتي النتائج لتضيف "فاوندايو"، الذي طُرح في السوق الأميركية خلال أبريل الماضي، إلى قائمة علاجات إنقاص الوزن التي أظهرت نتائج واعدة في التعامل مع هذا الاضطراب، وفقاً لما نقلته شبكة "سي إن بي سي".



ما انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم؟

يحدث انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم عندما تضيق الممرات الهوائية أو تنسد بصورة متكررة خلال النوم، ما يؤدي إلى توقف التنفس أو انخفاض تدفق الهواء، وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم، وارتفاع ضغط الدم. وقد يرتبط هذا الاضطراب بمضاعفات صحية خطيرة، من بينها ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب والسكتة الدماغية.

ويؤثر المرض في نحو مليار بالغ حول العالم، بينهم قرابة 80 مليون شخص في الولايات المتحدة ممن تبلغ أعمارهم 20 عاماً فأكثر، وفقاً للمجلس الوطني الأمريكي للشيخوخة. وتشير الشركة إلى أن معظم المصابين لا يعرفون أنهم يعانون هذا الاضطراب.

وكان عقار "زيبباوند" (Zepbound)، الذي تنتجه الشركة نفسها لإنقاص الوزن، أول دواء يحصل على موافقة أميركية لعلاج انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم في ديسمبر 2024. وفي المقابل، لا تزال الخيارات العلاجية محدودة، ويعتمد كثير من المرضى على أجهزة ضغط الهواء الإيجابي (PAP) للمساعدة على إبقاء الممرات الهوائية مفتوحة أثناء النوم.

نتائج التجربة

اختبرت الشركة فاعلية "فاوندايو" في دراستين مستقلتين، شملت الأولى 363 مريضاً لم يتمكنوا من استخدام أجهزة ضغط الهواء الإيجابي أو لم يرغبوا في استخدامها، بينما ضمت الثانية 349 مريضاً كانوا يستخدمون هذه الأجهزة لمدة 3 أشهر على الأقل قبل بدء التجربة، واستمروا في استخدامها خلالها.

واعتمد الباحثون على مؤشر "انقطاع التنفس ونقص التنفس" (AHI)، الذي يقيس عدد مرات تقييد تدفق الهواء أو انسداد مجرى التنفس بالكامل خلال ساعة واحدة، لتقييم شدة المرض ومدى الاستجابة للعلاج.

وبعد 52 أسبوعاً، سجل المرضى الذين تناولوا "فاوندايو" دون استخدام أجهزة ضغط الهواء انخفاضاً بمتوسط 21.1 نوبة في الساعة، مقارنة ب4.8 نوبة فقط لدى مجموعة الدواء الوهمي. كما تراجعت قيمة المؤشر الإجمالية بنسبة 43.8%، مقابل 6.3% لدى المجموعة الأخرى.

زوال المرض أو تحسنه إلى الدرجة الخفيفة.

وحققت الحبوب تحسناً لدى 31.5% من المشاركين في هذه المجموعة، وصل لدى بعضهم إلى زوال المرض، بينما تحسنت حالة آخرين إلى الدرجة الخفيفة.

أما المرضى الذين جمعوا بين "فاوندايو" وأجهزة ضغط الهواء، فانخفضت لديهم النوبات بمتوسط 18.3 نوبة في الساعة، مقابل 5.5 نوبة لدى مجموعة الدواء الوهمي. وتراجع المؤشر الإجمالي بنسبة 27.5%، مقارنة ب3% فقط لدى المجموعة الأخرى، فيما وصل 19.6% من المشاركين إلى زوال المرض أو تحسنه إلى الدرجة الخفيفة.

تحسن الأكسجين وانخفاض الوزن

لم تقتصر النتائج على تقليل نوبات انقطاع التنفس، إذ ساعد العقار أيضاً على خفض عبء نقص الأكسجين أثناء النوم، وهو مقياس يحدد مدى انخفاض مستويات الأكسجين ومدة استمرار هذا الانخفاض.

وتراجع هذا المؤشر بنسبة 55.9% لدى المرضى الذين لم يستخدموا أجهزة ضغط الهواء، وبنسبة 45.8% لدى الذين استخدموها بالتزامن مع العلاج. كما فقد المشاركون نحو 11% من أوزانهم في المتوسط بعد 52 أسبوعاً، مع انخفاض أحد مؤشرات الالتهاب.

الآثار الجانبية

وفيما يتعلق بالسلامة، جاءت النتائج متوافقة عموماً مع التجارب السابقة للعقار، وكانت أبرز الآثار الجانبية اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والإسهال والإمساك والقيء، وكانت في معظمها خفيفة إلى متوسطة الشدة.

لكن بعض المرضى توقفوا عن تناول الدواء بسبب هذه الآثار؛ إذ بلغت النسبة 12% بين الذين لم يستخدموا أجهزة ضغط الهواء، مقابل 3.8% مع الدواء الوهمي. وبين مستخدمي الأجهزة، بلغت النسبة 6.8%، مقارنة ب0.6% لدى المجموعة التي تلقت الدواء الوهمي.

وقال توماس سيك، نائب الرئيس الأول لتطوير المنتجات في قطاع صحة القلب والأيض بالشركة، إن "فاوندايو" يُحدث بالفعل فرقاً لدى المصابين بالسمنة، وإن تقديم نتائج التجربة إلى الجهات التنظيمية الأميركية قبل نهاية العام قد يتيح للشركة فرصة مساعدة مرضى انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.