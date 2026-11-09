ميتا تستعين بالذكاء الاصطناعي لكشف الأعمار الحقيقية على إنستغرام

خبرني - توسع شركة ميتا نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقدير أعمار مستخدمي إنستغرام حول العالم، في خطوة تستهدف وضع ملايين المراهقين تلقائيًا ضمن نظام "حسابات المراهقين"، حتى إذا أدخلوا تواريخ ميلاد غير صحيحة عند إنشاء حساباتهم.

وتأتي الخطوة في ظل تصاعد الضغوط على الشركة بشأن حماية المستخدمين صغار السن، بينما تواجه دعاوى قضائية تتعلق بتأثير منصاتها على المراهقين، وتعمل في الوقت نفسه على تطوير أدوات أكثر دقة للتحقق من أعمار المستخدمين.

ما الفكرة؟

بحسب ما أوردته صحيفة The Verge، تعتمد ميتا على أدوات لتقدير العمر تبحث بشكل استباقي عن مؤشرات قد تكشف أن مستخدم إنستغرام يقل عمره عن 18 عامًا، ثم تضع المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا تلقائيًا ضمن إعدادات حسابات المراهقين.

وتستهدف هذه الآلية أيضًا المستخدمين الذين أنشأوا حساباتهم باستخدام تاريخ ميلاد يشير إلى أنهم بالغون، إذ يمكن لتقنية تقدير العمر تحديد احتمال كونهم مراهقين اعتمادًا على مؤشرات أخرى، بدل الاعتماد فقط على تاريخ الميلاد الذي أدخلوه عند التسجيل.

ما الهدف؟

تفرض حسابات المراهقين مجموعة من القيود المصممة لتوفير تجربة أكثر أمانًا وملاءمة لأعمار المستخدمين، إذ تكون الحسابات خاصة بشكل افتراضي، كما تُفرض قيود على المحتوى الذي يمكن للمراهقين مشاهدته.

وتمنع هذه الحسابات كذلك الغرباء من إرسال رسائل خاصة إلى المراهقين، فيما تتيح أدوات الإشراف الأبوي للآباء والأوصياء تحديد أوقات استخدام إنستغرام ومتابعة كيفية استخدام أبنائهم للمنصة.

ولا يستطيع المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا تغيير بعض إعدادات حسابات المراهقين دون الحصول على موافقة أحد الوالدين أو الوصي.

وتعتزم ميتا بدء إرسال إشعارات إلى أولياء الأمور في الولايات المتحدة عبر إنستغرام خلال الشهر المقبل، لشرح كيفية عمل تقنية تقدير العمر، إلى جانب توضيح الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتأكد من دقة عمر أبنائهم المسجل على المنصة.

وفي أستراليا، بدأت الشركة بالفعل استخدام مؤشر نطاق العمر الذي توفره شركة أبل كوسيلة إضافية للمساعدة في تحديد أعمار المستخدمين.

هل الخاصية مقتصرة على إنستغرام؟

ولا يتوقف التوسع في تقنية تقدير العمر عند إنستغرام، إذ قالت ميتا إنها تعمل على نشر التقنية نفسها على منصة فيسبوك، بينما تستعد لإطلاق أدوات مماثلة عالميًا على منصة ثريدز في وقت لاحق من العام الحالي.

ويأتي هذا التوسع بعد طرح تحديثات للتحقق من العمر مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل خلال العام الماضي، لتوسيع نطاق استخدام هذه التقنيات في تحديد المراهقين.

وتأتي الخطوة الجديدة في أعقاب تسوية قضائية بلغت قيمتها 17.1 مليار دولار في أغسطس/آب، وافقت بموجبها ميتا على تعزيز ممارساتها المتعلقة بالتحقق من أعمار المستخدمين وفرض قيود أكثر صرامة على حسابات المراهقين.

وتواجه الشركة دعاوى قضائية متعددة تتهم منصاتها بالتسبب في أضرار للمراهقين، من بينها اتهامات بأن إنستغرام وفيسبوك صُمما بطريقة قد تؤدي إلى الإدمان وترتبط بمشكلات في الصحة النفسية واضطرابات الأكل.

وفي تصحيح نشره The Verge، أوضح أن تقنية تقدير العمر المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يشملها الإعلان الجديد لا تُستخدم لاكتشاف المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا وإزالتهم من المنصة.

وأكدت ميتا أن عملية التعامل مع المستخدمين دون 13 عامًا منفصلة عن تقنية تقدير العمر التي يجري توسيع نطاقها حاليًا، وأن التوسع المعلن يركز على تحديد المراهقين ووضعهم ضمن إعدادات حسابات المراهقين المناسبة لأعمارهم.