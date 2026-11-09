هل يجب على مرضى الكلى الامتناع عن الموز؟.. حقيقة قد تفاجئك

خبرني - يُعد الموز من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يحتاج إليه الجسم لنقل الإشارات العصبية ومساعدة العضلات على الانقباض والانبساط. لكن هل يمكن أن يؤدي تناول موزة يومياً إلى الإضرار بالكلى؟

تعتمد الإجابة بصورة أساسية على كفاءة وظائف الكلى. فالكليتان السليمتان تستطيعان عادة التخلص من الكميات الزائدة من البوتاسيوم، بينما قد يواجه المصابون بمراحل متقدمة من أمراض الكلى صعوبة في تنظيم مستوياته، ما يجعل الإفراط في تناول الأطعمة الغنية به أمراً يستدعي الحذر، بحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health".

الكلى السليمة تستطيع التعامل مع موزة يومياً

تحتوي الموزة متوسطة الحجم على نحو 422 ملليغراماً من البوتاسيوم، ويمتص الجسم قرابة 90% من هذه الكمية بعد تناولها. وتتولى الكليتان تنظيم مستويات البوتاسيوم في الدم، من خلال التحكم في الكمية التي يحتفظ بها الجسم والكمية التي يتخلص منها عبر البول.

لذلك، فإن تناول موزة أو أكثر يومياً لا يشكل عادة مشكلة للأشخاص الذين يتمتعون بوظائف كلى طبيعية، إذ تستطيع الكليتان التخلص من الكميات الزائدة، وفقاً للمعاهد الوطنية للصحة الأميركية.

البوتاسيوم قد يساعد على ضبط ضغط الدم

لا تقتصر فوائد البوتاسيوم على وظائف العضلات والأعصاب، بل يساعد أيضاً على إرخاء الأوعية الدموية والتخلص من فائض الصوديوم، ما يدعم الحفاظ على مستويات صحية لضغط الدم. وتكتسب هذه الفائدة أهمية خاصة لصحة الكلى، إذ يساعد ضبط ضغط الدم على حماية الأوعية الدموية الدقيقة المسؤولة عن ترشيح الدم وتنظيم المعادن داخل الجسم.

وفي المقابل، قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم لفترات طويلة إلى إتلاف هذه الأوعية وتقليل قدرة الكلى على التخلص من البوتاسيوم الزائد. وتبلغ الكميات اليومية المستهدفة من البوتاسيوم للبالغين الأصحاء في الولايات المتحدة نحو 3400 ملليغرام للرجال و2600 ملليغرام للنساء. وهذه كميات مستهدفة وليست حدوداً قصوى، إذ لا يمثل تجاوزها من مصادر الغذاء عادة خطراً على أصحاب الكلى السليمة.

مرضى المراحل المبكرة من الكلى قد لا يحتاجون إلى منع الموز

في حالة مرض الكلى المزمن، قد تتراجع قدرة الكليتين تدريجياً على التخلص من الفضلات والسوائل الزائدة، والحفاظ على توازن المعادن، مثل البوتاسيوم والصوديوم.

ويُصنف المرض إلى خمس مراحل، وقد تتدهور وظائف الكلى لدى بعض المرضى بمرور الوقت، بينما تظل مستقرة لدى آخرين. وفي المراحل المبكرة، تستطيع الكلى غالباً الحفاظ على مستويات البوتاسيوم ضمن النطاق الطبيعي. ومع ذلك، يحتاج المرضى إلى متابعة هذه المستويات من خلال الفحوصات الدورية.

ولا تعني الإصابة بمرحلة معينة من المرض بالضرورة ضرورة الامتناع عن الموز؛ فحتى في المرحلة الثالثة، قد لا يحتاج المريض إلى تقليل البوتاسيوم إلا إذا أظهرت تحاليل الدم والبول وجود مشكلة تستدعي ذلك.

متى يصبح تناول الموز يومياً مصدر قلق لمرضى الكلى؟

تزداد احتمالات تراكم البوتاسيوم في الدم مع تراجع وظائف الكلى، خاصة خلال المرحلتين الرابعة والخامسة من مرض الكلى المزمن، إذ قد تصبح الكليتان أقل قدرة على التخلص من الكميات الزائدة.

وقد يؤدي ارتفاع البوتاسيوم في الدم، وهي حالة تُعرف باسم "فرط بوتاسيوم الدم"، إلى اضطراب الإشارات الكهربائية التي تنظم ضربات القلب وانقباض العضلات.

وفي الحالات البسيطة، قد لا تظهر أعراض واضحة، ويُكتشف الارتفاع من خلال تحليل الدم. أما الحالات الشديدة فقد تسبب ضعفاً ملحوظاً، أو خفقاناً واضطراباً في ضربات القلب، أو ضيق التنفس وألماً في الصدر.

فحوصات تحدد الكمية الآمنة من الموز

لا ينبغي لمرضى الكلى تحديد كمية الموز المسموح بها اعتماداً على مرحلة المرض وحدها، بل يجب أن تستند القرارات الغذائية إلى نتائج الفحوصات ووظائف الكلى الفعلية.

ومن أهم الفحوصات التي تساعد على تحديد ذلك، أولاً، تحليل البوتاسيوم في الدم و يكشف ما إذا كانت مستوياته منخفضة أو طبيعية أو مرتفعة. ثانياً، معدل الترشيح الكبيبي المقدر (eGFR)ويقيس مدى كفاءة الكلى في ترشيح الدم والتخلص من الفضلات. وأخيراً، نسبة الألبومين إلى الكرياتينين في البول (uACR) وتكشف عن وجود بروتين الألبومين في البول، وهو مؤشر قد يدل على تلف الكلى.