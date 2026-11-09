24 ساعة تلخص «التخبط».. رحيل مفاجئ يهز الجهاز الفني لمنتخب مصر

خبرني - شهد الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر رحيل أعضائه بشكل مفاجئ رغم مرور 24 ساعة على تعيينه.

ورغم إعلان إتحاد الكرة تعيينه مدرباً مساعداً في الجهاز المعاون لعلي ماهر، الأحد، فاجأ باسم علي الجميع بعدما أعلن عبر حساباته استبعاده من الجهاز، الإثنين.

وكان علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، استقر على اصطحاب باسم علي للتواجد في جهازه المعاون والعمل كمدرب مساعد، وهو ما نشره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته الرسمية.

رحيل باسم علي عن الجهاز الفني لمنتخب مصر

لكن الظهير الأيمن السابق للأهلي والمقاولون العرب نشر رسالة أكد خلالها أنه لن يتواجد داخل تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر.

ولم يكشف باسم علي عن سبب غيابه عن الجهاز الفني لمنتخب مصر، خاصة بعد 24 ساعة فقط من الإعلان الرسمي عن تواجده من جانب اتحاد الكرة.

وكشفت تقارير إعلامية أن سبب استبعاد باسم علي من الجهاز الفني لـ"الفراعنة" يعود إلى عدم حصوله على أي رخصة تدريبية.

سبب رحيل باسم علي عن الجهاز الفني لمنتخب مصر

بدوره، نشر الإعلامي إبراهيم فايق تغريدة عبر "إكس" يعرب من خلالها عن دهشته من رحيل باسم علي لهذا السبب، قبل أن يشن هجوماً لاذعاً على مسؤولي اتحاد الكرة ويتهمهم بـ"الفشل".

وكتب إبراهيم فايق متعجباً: "باسم علي دخل المعسكر استعداداً لخوض مباراة مالاوي، لكنه مُنع من المشاركة في التدريبات بقرار من اتحاد الكرة، ومن أبلغه بالقرار هو علي ماهر".

وأضاف: "يعني يتم تعيينه ويباشر مهام عمله، ثم تأتوا بعد ذلك لتتحدثوا عن الرخصة التدريبية؟ أليس هذا في حد ذاته فشلاً من جانبكم منذ البداية؟ فهذا ليس مبرراً، خاصة أنكم قمتم بتعيينه والإعلان عن ذلك، وسمحتم له بالانضمام إلى المعسكر، ثم فاجئتموه بعد ذلك بقرار مفاجئ، اجمع متعلقاتك وغادر".

وأنهى فايق قائلًا: "إذا كنتم قد اخترتم شخصاً آخر منذ البداية لتولي المسؤولية منذ البداية، فقوموا بتعيينه، هل سيعترض أحد على اختياركم؟".

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهتي منتخب مالاوي، وذلك ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.