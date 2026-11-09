بسبب اصطدام بحواجز أمنية.. إنذار أمني في البيت الأبيض

خبرني - شهد محيط البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الاثنين، حالة من الاستنفار الأمني، عقب اصطدام سيارة بأحد الحواجز الأمنية الموجودة في الحديقة الشمالية للمجمع الرئاسي، في حادث استدعى تدخل قوات الأمن وجهاز الخدمة السرية الأمريكي وفرض إجراءات أمنية مشددة في المنطقة.

وأفادت تقارير إخبارية بوقوع اصطدام مركبة بالحاجز الأمني الشمالي للبيت الأبيض، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة إنذار أمني، وفرض طوق أمني بمحيط موقع الحادث، تمهيدا لفحص السيارة والتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد أسبابها.

ويأتي هذا التطور الأمني في واشنطن بالتزامن مع تحركات عسكرية أمريكية متزايدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستعد القوات البحرية الأمريكية لتعزيز وجودها العسكري خلال شهر نوفمبر الجاري، مع اقتراب وصول مزيد من القطع البحرية وعناصر مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، في ظل استمرار التوترات مع إيران.