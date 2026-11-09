5 تغييرات غذائية تحمي قلبك بعد الأزمة القلبية.. ابدأ بها لتجنب تكرارها

خبرني - التعرض لأزمة قلبية أو سكتة دماغية، أو تشخيص الإصابة بأحد أمراض القلب، قد يفرض تغييرات كبيرة ومفاجئة على نمط الحياة، تبدأ بتناول أدوية جديدة، ولا تنتهي عند تعديل النظام الغذائي وممارسة الرياضة. لكن الالتزام بتوصيات الأطباء قد يكون خطوة حاسمة لتجنب مضاعفات تهدد الحياة.

وتوضح اختصاصية التغذية، روبي ميندوزا كاسترو، أن تعديل النظام الغذائي والعادات اليومية يكتسب أهمية خاصة بعد الإصابة بأحد أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ ترتفع احتمالات التعرض لأزمة أخرى، لا سيما خلال السنة الأولى من الإصابة.

ورغم أن بعض الأضرار التي تلحق بالأوعية الدموية قد تزيد المخاطر على المدى الطويل، فإن إجراء تغييرات مناسبة في نمط الحياة يساعد على تقليل احتمالات تكرار الأزمة، ويبدأ ذلك من الطعام، بحسب تقرير نشره موقع "WbMed".



تغييرات يومية تدعم صحة القلب

قد تشمل خطة العلاج تناول الأدوية بانتظام، والإقلاع عن التدخين، وممارسة النشاط البدني، وتحسين النوم، والسيطرة على التوتر والوزن، إلى جانب الحد من الكحول.

لكن النظام الغذائي يظل أحد أهم الجوانب التي يمكن التحكم فيها، إذ تساعد تعديلات بسيطة ومستدامة على تحسين مستويات الكوليسترول وحماية الشرايين.

1- قلل الدهون المشبعة

يرتبط ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL) بتراكم اللويحات الدهنية على جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تضييقها ويزيد مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتوجد الدهون المشبعة بكميات كبيرة في اللحوم الحمراء الدسمة، واللحوم المصنعة مثل النقانق واللانشون، والزبدة والحليب كامل الدسم، وصفار البيض، وزيتي النخيل وجوز الهند.

ولا يعني ذلك الامتناع التام عن هذه الأطعمة، وإنما تقليل الكميات واختيار بدائل صحية، مثل زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو والأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميغا 3، ومنها السلمون والسردين والماكريل.

2- أكثر من الألياف القابلة للذوبان

تساعد الألياف القابلة للذوبان على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء وتعزيز التخلص منه، كما تزيد الشعور بالشبع. وتشمل أبرز مصادرها الشوفان والفاصوليا والعدس والبازلاء والفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة.

ويُعد البيتا غلوكان الموجود في الشوفان من أكثر أنواع الألياف دراسة، إذ تشير أبحاث إلى أن تناول نحو 3 غرامات منه يومياً قد يخفض الكوليسترول الضار بنسبة تتراوح بين 5% و7%.

3- ابتعد عن الدهون المتحولة

ترفع الدهون المتحولة الكوليسترول الضار وتخفض الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يجعلها أكثر ضرراً بصحة القلب. وتوجد في بعض المخبوزات التجارية، والأطعمة المقلية، والسمن النباتي الصلب، وبعض المنتجات المصنعة. لذلك يُفضل اختيار طرق الطهي بالشوي أو الخبز، وقراءة الملصقات الغذائية بعناية.

4- خفّض الملح لحماية ضغط الدم

يؤدي الإفراط في الصوديوم إلى احتباس السوائل وزيادة حجم الدم، ما يرفع ضغط الدم ويجبر القلب على بذل مجهود أكبر. وتشير جمعية القلب الأميركية إلى أن متوسط استهلاك الفرد في الولايات المتحدة يبلغ نحو 3400 ملليغرام من الصوديوم يومياً، متجاوزاً المستويات الموصى بها.

ويمكن تقليل الملح باستخدام الثوم والكمون والكزبرة والزعتر والتوابل الطبيعية لإضافة النكهة إلى الطعام.

5- اختر نظاماً غذائياً متوازناً

يُعد النظامان المتوسطي وDASH من الأنماط الغذائية التي يوصي بها الخبراء لدعم صحة القلب. يركز النظام المتوسطي على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والأسماك وزيت الزيتون، بينما يعتمد نظام DASH على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات قليلة الدهون، مع الحد من الصوديوم.

السنة الأولى.. فترة لا تحتمل التأجيل

لا تقتصر الوقاية من تكرار الأزمات القلبية على الطعام وحده، بل تتطلب الالتزام بالأدوية والمواعيد الطبية والعمل مع الفريق المعالج، إلى جانب تحديد أهداف واقعية لتغيير نمط الحياة.

وتشير دراسة نشرتها جمعية القلب الأميركية إلى أن الأشخاص الذين يتعرضون لنوبة قلبية ثانية خلال 90 يوماً من الأولى قد تصل احتمالات وفاتهم خلال خمس سنوات إلى نحو 50%.

كما تحذر اختصاصية التغذية من إهمال الصحة النفسية، إذ قد تؤدي التغييرات المفاجئة إلى القلق والاكتئاب والشعور بالعزلة، مؤكدة أهمية وجود فريق علاجي وشبكة دعم تساعد المريض على الاستمرار. فالوقاية من أزمة قلبية جديدة لا تبدأ بتغيير جذري بين ليلة وضحاها، بل بخطوات غذائية وصحية صغيرة، والمواظبة عليها تحت إشراف الطبيب.