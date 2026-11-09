تفاصيل حفل إيهاب توفيق في لبنان.. إهداء خاص لذكرى هاني شاكر

خبرني - أعلن الفنان المصري إيهاب توفيق إحياء حفل غنائي جديد يوم السبت 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في منطقة «أطلال بلازا» بلبنان.

جاء ذلك عبر ملصق ترويجي نشره على حسابه الرسمي بموقع «إنستغرام».

وحمل الملصق لفتة خاصة للفنان الراحل هاني شاكر، إذ تصدرته عبارة «تحية إلى الفنان الراحل هاني شاكر»، في إشارة إلى إهداء الأمسية لروحه، وتقديرا لمكانته في الغناء العربي وما قدمه خلال سنوات عمله الفني.

ومن المقرر أن يتولى خضر عكنان، مدير أعمال الفنان المصري الراحل هاني شاكر، إعداد الحفل وتنظيمه، برعاية عدد من الجهات، في أمسية تجمع بين الأغنيات الطربية وتكريم ذكرى أمير الغناء العربي.

ومن المنتظر أن يقدم إيهاب توفيق خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره، وحققت انتشارا واسعا، إلى جانب فقرات تستعيد ذكريات هاني شاكر وأبرز محطاته الغنائية.

ويأتي اختيار «أتلال بلازا» لاستضافة الأمسية في ظل استضافته حفلات غنائية، ليكون الجمهور على موعد مع ليلة تحتفي بالأغنية العربية وتستحضر ذكرى أحد أبرز رموزها.

تفاصيل حفل إيهاب توفيق في لبنان

تُقام الأمسية يوم السبت 12 ديسمبر/ كانون الأول 2026، في منطقة «أطلال بلازا» بلبنان. وللاستعلام عن الحفل والحجز، جرى الإعلان عبر الملصق الترويجي عن رقمي التواصل التاليين: 03 46 77 99 و70 28 67 77.

ويأتي الحفل ضمن الفعاليات الغنائية التي يشارك فيها إيهاب توفيق، في إطار مواصلة نشاطه الفني والتواصل مع جمهوره عبر أمسيات تستعيد أشهر أغنياته، إلى جانب مبادرات تحمل تقديرا لرموز الغناء العربي.