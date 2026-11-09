منظمة إسرائيلية تطالب بفرض عقوبات دولية على قائد عسكري إسرائيلي

خبرني - وجهت منظمة "مقاتلون من أجل السلام" الإسرائيلية رسالة إلى حكومات غربية، طالبت فيها بفرض عقوبات شخصية على قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء آفي بلوط، على خلفية دخول عائلات يهودية إلى منازل جرى شراؤها في مدينة أريحا.

وأرسلت المنظمة، عبر المحامي إيتاي ماك، رسالتها إلى وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، ووزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

ونشر ماك مضمون الرسالة في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيها إن المنظمة دعت الوزراء إلى فرض "عقوبات عاجلة" على بلوط.

وفي المقابل، هاجم المدير العام لمنظمة "بتسالمو"، شاي غليك، هذه الخطوة، قائلا إنها تمثل "تجاوزا مقلقا لخط أحمر أخلاقي، ونفاقا بكل معنى الكلمة، أن تستخدم منظمة تتلقى ملايين الدولارات من شركات وحكومات أجنبية، مثل ألمانيا والاتحاد الأوروبي، أموالا أجنبية لملاحقة ضباط إسرائيليين والمطالبة بفرض عقوبات عليهم".

وأضاف غليك أن اللواء آفي بلوط "ينفذ سياسة المستوى السياسي ويحمي أمن الدولة"، داعيا الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية إلى "تقديم دعم كامل ومطلق لقائد المنطقة، واتخاذ جميع الإجراءات المتاحة ضد المنظمات التي تعمل لصالح دول أجنبية".

وذكرت المنظمة في رسالتها، استنادا إلى تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة "هآرتس" وموقع "تايمز أوف إسرائيل"، ونقلت فيها عن مصادر أمنية، أن بلوط كان على علم مسبق بخطة نشطاء من حركة "نحالا"، برئاسة دانييلا فايس، لدخول منازل تقع على أطراف مدينة أريحا.

وبحسب الرسالة، أجرى "قائد المنطقة الوسطى" محادثات مع قادة المستوطنين قبل دخول العائلات إلى المنازل، وطلب عدم إبلاغ القادة العسكريين الميدانيين بالخطة إلا بعد استقرار العائلات في المكان.

وأضافت الرسالة أن بلوط، "بصفته القائد العسكري الأعلى في الضفة الغربية، يتحمل مسؤولية بموجب اتفاقيتي لاهاي وجنيف".

وجاءت هذه المطالبة بعد دخول عائلات يهودية، الأربعاء الماضي، إلى ثمانية منازل في منطقة أريحا، جرى شراؤها في صفقة سرية، وفق ما كشفه مراسل القناة.

وأعلن "المجلس الإقليمي بنيامين" وحركة "نحالا" أن المنازل تقع في المنطقة المصنفة "ج"، على أراض تابعة للدولة، بمحاذاة قصور الحشمونيين.

وقال رئيس المجلس الإقليمي، يسرائيل غانتس: "نحن نفكك اتفاقيات أوسلو بالأفعال، ونعود إلى ديارنا".