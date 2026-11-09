ضربة مزدوجة لمنتخب الجزائر قبل مواجهتي توغو

خبرني - تلقى منتخب الجزائر ضربة مزدوجة قبل مواجهتيه أمام منتخب توغو في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان رسمي غياب الثنائي محمد بشير بلومي وجوان حجام عن مواجهتي توغو بسبب الإصابة.

وتأكد غياب المهاجم بشير بلومي والمدافع جوان حجام نتيجة معاناتهما من إصابات تحول دون مشاركتهما مع "محاربي الصحراء" خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، قرر إبراهيم حمداني، المدير الفني للمنتخب الجزائري، استدعاء المدافع فاهم بن عيسى لتعويض الغيابات.

ومن المقرر أن ينضم فاهم بن عيسى إلى معسكر المنتخب المقام بالمركز التقني الوطني في سيدي موسى، الإثنين.

ويواصل المنتخب الجزائري استعداداته لمواجهتي توغو، في إطار سعيه لحصد النقاط ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027.

يذكر أن المباراة الأولى ستقام يوم السبت المقبل بملعب حسين آيت أحمد بمدينة تيزي وزو، فيما ستلعب المواجهة الثانية يوم 17 نوفمبر بملعب كيغي بالعاصمة لومي في توغو.