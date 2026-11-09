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تمارا عبدالهادي تعتذر

  • 09 نوفمبر 2026
  • 20:53
تمارا عبدالهادي تعتذر

خبرني - قدمت تمارا عبد الهادي اعتذاراً رسمياً إلى عائلة الشهيد جواد السلايطة وأبناء الشعب الأردني، على خلفية عبارة صدرت عنها خلال إحدى حلقات برنامج مباشر وقالت بأنها لم تكن موفقة وجاءت دون أي قصد أو نية للإساءة.
وأكدت عبد الهادي أن ما صدر عنها لم يكن يعكس حقيقة مشاعرها أو تقديرها الكبير لمكانة الشهيد جواد السلايطة، مشددة على احترامها التام وتقديرها العميق لكل شهيد قدم روحه الطاهرة دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.
وأعربت عن بالغ شكرها وامتنانها لعائلة الشهيد وعشيرة السلايطة على سعة صدرهم ونبل موقفهم وقبولهم الاعتذار خبرني مؤكدة أن هذا الموقف المشرف يعكس أصالة أخلاق الأردنيين وقيمهم النبيلة، واختتمت بيانها بالدعاء للشهيد بالرحمة والمغفرة وأن يحفظ الله الأردن وأهله.

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