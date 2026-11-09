الاتحاد الأردني للرجبي: الأردن يتطلع لاستضافة كأس آسيا 2027 في العقبة

خبرني - أكد الأمين العام للاتحاد الأردني للرجبي، عزيز أبو خلف، أن نجاح استضافة بطولة كأس آسيا للرجبي السباعي في مدينة العقبة يعزز مكانة الأردن على خارطة الرياضة الآسيوية، ويؤكد قدرته على تنظيم واستضافة البطولات القارية، كاشفا عن توجه الاتحاد استضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا.

وشهدت البطولة، التي اختتمت منافساتها في العقبة، إحراز المنتخب الوطني للرجال والسيدات الميدالية الفضية، فيما توج المنتخب البحريني بلقب منافسات الرجال، والمنتخب اللبناني بلقب منافسات السيدات، بعد منافسات شهدت مشاركة آسيوية واسعة ومستويات فنية متقدمة.

وكشف عن توجه الاتحاد الأردني للرجبي للعمل على استضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا في مدينة العقبة خلال تشرين الأول من عام 2027، بهدف ترسيخ استضافة البطولة ضمن أجندة رياضية مستدامة، من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة متواصلة تسهم في نشر اللعبة وتعزيز حضورها محلياً وآسيويا.

وقال أبو خلف إن النسخة الحالية من البطولة تعد من أفضل نسخ كأس آسيا، وفقا لإشادة المنتخبات المشاركة وممثلي الاتحاد الآسيوي بالمستوى التنظيمي وحسن الاستضافة، مشيرا إلى أن النجاح تحقق بفضل تضافر جهود الجهات والمؤسسات والأفراد، والعمل بروح الفريق الواحد، رغم أن فترة التحضير لم تتجاوز شهراً ونصف الشهر.

وأضاف إن وصول المنتخبين الوطنيين للرجال والسيدات إلى المباراة النهائية وإحراز الميداليتين الفضيتين يعكس تطور اللعبة خلال السنوات الخمس الماضية، وجهود الاتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية وتعزيز حضورها على المستوى الآسيوي.

وأشار إلى أن اللاعبين واللاعبات قدموا مستويات مميزة، وأثبتوا قدرتهم على المنافسة على اللقب، رغم التحديات التي تواجه اللعبة، مؤكدا أن النتائج المتحققة تشكل دافعا لمواصلة العمل والبناء عليها.

وأوضح أبو خلف أن غياب الملعب المتخصص يشكل عائقا أمام تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، لافتا إلى توقف الدوري المحلي منذ ثلاث سنوات، ما أثر على استمرارية المنافسات المحلية وفرص الاحتكاك والتطور الفني للاعبين واللاعبات.

وأكد أن الاتحاد سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية لتوفير ملعب متخصص وبيئة مناسبة لممارسة اللعبة، إلى جانب إعادة تفعيل المسابقات المحلية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين ورفد المنتخبات الوطنية بالعناصر الواعدة.

وأشاد أبو خلف بالمستوى الذي قدمته لاعبات المنتخب الوطني، مؤكداً أن بلوغ المباراة النهائية في ثاني مشاركة لهن في بطولة كأس آسيا يمثل إنجازا مهما، ويعكس التطور الذي حققته اللاعبات خلال فترة قصيرة.

وأكد أن استضافة البطولات الرياضية تمثل فرصة للتعريف بالأردن والعقبة وتعزيز حضورهما على خارطة السياحة الرياضية، واستقطاب المزيد من الفعاليات الرياضية العربية والآسيوية والدولية.