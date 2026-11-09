الأردن يجلي الدفعة الـ(37) من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج

خبرني - أجلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الإثنين، الدفعة السابعة والثلاثين من الأطفال المرضى في قطاع غزة، ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وتضم الدفعة الجديدة 28 طفلاً مريضاً، يرافقهم 27 من ذويهم، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها المملكة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وتأتي عمليات الإجلاء، التي انطلقت في شهر آذار من عام 2025، بالتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ووفقاً للإجراءات والمعايير الصحية المعتمدة، بما يضمن توفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال المرضى.

وتجسد هذه المبادرة الدور الإنساني والطبي الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، من خلال توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً.

وتؤكد المملكة، من خلال مواصلة هذه الجهود، التزامها بدعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية والطبية، بما يسهم في التخفيف من معاناة المرضى والجرحى، وضمان حصولهم على العلاج والرعاية اللازمين.