فرنسا تحقق في ضلوع مجموعة إيرانية بهجمات إلكترونية استهدفت ثلاجات

خبرني - أعلنت النيابة العامة في باريس، الاثنين، فتح تحقيق قضائي بشأن ضلوع مجموعة إلكترونية إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري في هجمات استهدفت أنظمة التبريد والثلاجات التجارية في متاجر كبرى بأوروبا، فيما توعدت فرنسا بالسعي لفرض عقوبات أوروبية على خلفية الهجمات.

وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكو، في بيان، إنه جرى فتح تحقيق قضائي بحق رئيس مجموعة شهيد كاوه الإيرانية، وهي وحدة هجومية للحرب السيبرانية تابعة لمركز الإلكترونيات والأمن السيبراني في الحرس الثوري الإيراني، ونائبيه، إضافة إلى أي أشخاص آخرين قد تكشف التحقيقات عن هوياتهم لاحقا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء الهجمات الإلكترونية التي استهدفت أنظمة التبريد، معلنا استدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية الفرنسية.

وأكد بارو أن فرنسا ستسعى إلى فرض عقوبات على المستوى الأوروبي على خلفية هذه الهجمات.

وكان مصدران مطلعان قالا لوكالة رويترز، الاثنين، إن مسؤولين فرنسيين يشتبهون في وقوف متسللين إلكترونيين مدعومين من الدولة الإيرانية وراء هجمات عطلت أنظمة التبريد والثلاجات التجارية في أنحاء فرنسا خلال تشرين الأول الماضي.



واستهدفت هجمات إلكترونية في 11 تشرين الأول أنظمة التحكم بدرجات الحرارة في الثلاجات التجارية بمئات المنشآت الفرنسية، ما أدى إلى تعطيل أنظمة التبريد.

وبحسب رويترز، أفاد خبراء في الأمن السيبراني بأن تنفيذ الهجوم لم يكن يتطلب تقنيات معقدة، فيما أوضحت الشركة المصنعة لعدد من الأنظمة المتضررة أن بعض الأجهزة كانت قديمة أو تعمل ببرمجيات غير محدثة، ما قد يكون سهّل اختراقها.

وشهدت دول أوروبية أخرى هجمات مماثلة استهدفت أنظمة التبريد مطلع تشرين الثاني الحالي، شملت متاجر ومنشآت تستخدم أنظمة للتحكم عن بعد بدرجات حرارة الثلاجات والمجمدات.

كما تعرضت أنظمة تبريد تابعة لمزود خدمات للمؤسسة الفرنسية للدم لهجوم إلكتروني في 2 تشرين الثاني، أثر في تجهيزات بثلاثة مواقع، قبل أن تتمكن المؤسسة من تأمين المنتجات المخزنة دون تسجيل خسائر في مشتقات الدم أو آثار صحية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المخاوف من الهجمات الإلكترونية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في شباط الماضي، والتي شهدت حوادث متفرقة لتعطيل أنظمة إلكترونية، شملت نظام النقل في لوس أنجلوس في آذار، ومحطات أميركية لمعالجة المياه في تموز، وسفنا متجهة إلى الولايات المتحدة في آب، وفق رويترز.

