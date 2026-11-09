الصفدي ينقل تعازي الملك للشرع بضحايا حادثة درعا ويبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

خبرني - استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الاثنين، في قصر الشعب السوري بالعاصمة السورية دمشق وفدًا أردنيًا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في أيمن الصفدي.

ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس، كما أعرب عن تعازي ومواساة المملكة بضحايا حادثة درعا، مقدما التعازي إلى الشرع وذوي الشهداء، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة مخرجات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، التي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في قطاعات متعددة، بما يسهم في توسيع الشراكة وتحقيق المصالح المتبادلة.

وحضر اللقاء من الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين، ورئيس هيئة الأركان العامة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، ومن الجانب الأردني مدير المخابرات العامة احمد حاتوقاي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مجدي الحارسيس.