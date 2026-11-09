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نيفيل: المغربي مزراوي سيتسبب بهبوط مانشستر يونايتد

  • 09 نوفمبر 2026
  • 20:21
نيفيل المغربي مزراوي سيتسبب بهبوط مانشستر يونايتد

خبرني - يعتقد فيل نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق أن المغربي نصير مزراوي وبقية لاعبي خط الدفاع سيتسببون بهبوط الفريق إلى الدرجة الأدنى وذلك بعد تلقي 4 أهداف من أستون فيلا في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 4-4 يوم الأحد.

وقال فيل نيفيل في تصريحات صحفية عقب التعادل: مزراوي ويورو وهيفن ودورغو خط دفاع قادر على إنزال مانشستر يونايتد إلى الدرجة الأدنى وقادر كذلك على إقالة أي مدرب.

وتابع: خط الدفاع المذكور سيئ للغاية ولا يملك القدرات الكافية للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن عشر في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "أول مراكز الهبوط" برصيد 8 نقاط.

 

 

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