اتهام أنشيلوتي بإصابة رافينيا في البرازيل لمصلحة ريال مدريد

خبرني - اتهمت الصحفية الإسبانية هيلينا كونديس كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل بالتسبب بإصابات مختلفة للبرازيلي رافينيا نجم برشلونة وذلك خلال فترات التوقف الدولي الماضية عندما عاد اللاعب إلى ناديه أكثر من مرة مصاباً.

وضم أنشيلوتي مدرب ريال مدريد السابق، رافينيا إلى قائمة منتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي الحالية، وسط مخاوف من نادي برشلونة الذي يخشى عودة لاعبه مصاباً كما حدث سابقاً.

وقالت الصحفية الإسبانية عبر إذاعة "كادينا كوبي": يطالب برشلونة ومدربه هانزي فليك بالتعامل مع رافينيا في منتخب البرازيل بحكمة. من غير المعقول أن يعود اللاعب إلى ناديه مصاباً في 3 مرات سابقة انضم خلالها إلى معسكر منتخب بلاده.

وقال رافينيا في مؤتمر صحفي عقب تمديد عقده: تحدثت مع أنشيلوتي، وأنا حالياً أتعافى من إصابة. أشعر بحالة جيدة جداً، رغم أنني لم أصل بعد إلى كامل جاهزيتي البدنية. لا داعي لقلق جماهير برشلونة؛ فأنا أبذل دائماً قصارى جهدي لأكون في أفضل حالة بدنية ممكنة.

ويتصدر رافينيا قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 15 هدفاً، وهو كبير هدافي برشلونة في كافة المسابقات الموسم الحالي.