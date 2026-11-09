مدير الأمن العام يقلد الرتب الجديدة لكبار الضباط

خبرني - قلد مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، الرتب الجديدة لكبار ضباط مديرية الأمن العام الذين صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعهم للرتب التي تلي رتبهم الحالية. وبارك اللواء المعايطة لكافة ضباط الأمن العام ممن حظوا بالثقة الملكية السامية داعيا إياهم إلى بذل المزيد من العطاء للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية والإنسانية والاجتماعية المقدمة للمواطنين.

بدورهم أكد الضباط الذين شملتهم الإرادة الملكية السامية أن هذه الثقة ستكون دافعا لهم لمواصلة مسيرة الإنجاز والتميز في خدمة الوطن والمواطن تحت ظل القيادة الحكيمة.