30 خدمة إلكترونية متنوعة يوفرها تطبيق الضمان الاجتماعي الهاتفي الجديد

خبرني - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي،إن عدد مستخدمي تطبيقها الهاتفي الجديد وصل إلى 900 ألف، ما يعكس الإقبال المتزايد على التطبيق والثقة بخدمات المؤسسة الرقمية، والحرص على توفير تجربة إلكترونية متكاملة تمكن المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستفيدين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة وأمان، دون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة.

وأضافت المؤسسة في بيان الاثنين، إن التطبيق يتيح حاليا 30 خدمة إلكترونية متنوعة، تلبي احتياجات مختلف الفئات المستفيدة من خدمات الضمان، وتوفر خيارات متعددة لإنجاز المعاملات ومتابعة البيانات التأمينية والاستفادة من الخدمات إلكترونيا، بما يسهل الإجراءات ويختصر الوقت والجهد.

وأوضحت المؤسسة أن النسخة الجديدة والمطورة من التطبيق والمتوفرة عبر متجر "Google Play" و"App Store" و "Huawei AppGallery" باسم "الضمان الاجتماعي الأردني" أو «SSC Jordan»، توفر تجربة أكثر سهولة ووضوحا للمستخدم، من خلال إتاحة الخدمات التي تتناسب مع وضعه التأميني واحتياجاته، بما يسهل وصوله للخدمات ذات الصلة بحالته ويمنحه تجربة استخدام أكثر ملاءمة وفاعلية.

وبينت أن أبرز الخدمات المتاحة عبر التطبيق تشمل خدمات الدفع الإلكتروني، وخدمة "اشمل نفسك" التي تتيح للعاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان تقديم بلاغات حول عدم شمولهم أو شمولهم بأجور تقل عن أجورهم الفعلية، مع ضمان سرية البيانات، وخدمة المعالجة الفورية لإصابات العمل التي تتيح للمنشآت طلب معالجة العامل المصاب مباشرة لدى الجهات الطبية المعتمدة، دون تحميله أعباء مالية مسبقة.

كما يوفر التطبيق خدمة الاستجابة السريعة للشكاوى والمقترحات التطويرية، بما يتيح للمستخدمين إيصال ملاحظاتهم وأفكارهم التطويرية للمؤسسة، إوخدمة احتساب الرواتب التقاعدية بصورة افتراضية، وخدمات الكتب الرسمية وغيرها العديد من الخدمات الإلكترونية.

ودعت المؤسسة المواطنين والمستفيدين إلى تحميل التطبيق والاستفادة من خدماته المتاحة بأي وقت ومكان