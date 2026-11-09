الموت يلاحق النازحين في غزة.. الرمال والأمطار تهددان حياة الأطفال

خبرني - لم تعد مخاطر الموت في قطاع غزة تقتصر على القصف الإسرائيلي، إذ باتت الخيام التي لجأت إليها العائلات هربا من الحرب عرضة لانهيارات التربة والرمال ومياه الأمطار، في ظل غياب المأوى الآمن وتدهور الأوضاع الإنسانية مع حلول فصل الشتاء.

وفي أحدث فصول هذه المعاناة، انتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة، مساء الأحد، جثامين 5 شهداء، معظمهم أطفال، إثر انهيار جرف رملي على خيام تؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما تواصلت عمليات البحث عن مفقودين.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على المخاطر التي تهدد حياة آلاف العائلات النازحة، بعدما تحولت الخيام التي لجأت إليها هربا من القصف إلى أماكن تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية، ولا توفر الأمان للأطفال في مواجهة البرد والأمطار والانهيارات الرملية.

الموت يطارد أطفال غزة

وأثارت الحادثة موجة من الحزن والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار ناشطون فلسطينيون إلى أن أطفال القطاع باتوا يواجهون مخاطر الموت من اتجاهات متعددة، لا تقتصر على القصف، بل تشمل البرد وانهيارات التربة والرمال.

وكتب أحد الناشطين: "أطفال دُفنوا تحت الرمال بعدما انهارت تلة رملية فوق خيامهم في دير البلح وسط غزة. يا كل العالم.. هكذا يموت الطفل في غزة.. من البرد، من الانهيار الرملي، من كل شيء".

وربط مدونون بين الحادثة وتداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع، معتبرين أن تدمير المنازل دفع العائلات إلى الاحتماء بخيام لا توفر الحماية اللازمة من الظروف الجوية والمخاطر المحيطة بها.

وفي هذا السياق، كتب أحد المدونين: "الاحتلال يقتل الأطفال داخل خيامهم، بالرصاص وبتبعات حرب الإبادة".

كارثة إنسانية في مخيمات النزوح

ووصف ناشطون الحادثة بأنها كارثة إنسانية، في ظل افتقار النازحين إلى وسائل الإيواء الآمن، معتبرين أن تحول الخيام إلى أماكن تدفن فيها العائلات وأطفالها تحت الرمال يعكس حجم المخاطر التي يعيشها سكان القطاع.

وكتب أحدهم: "نحن أمام كارثة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى! تخيل أن تكون نازحا لا تملك سوى خيمة تؤوي أطفالك، ثم تجد نفسك فجأة غارقا تحت الرمال دون أي وسيلة لحمايتهم أو إنقاذهم! الموت في غزة يأتي من كل اتجاه".

وعبّر ناشط آخر عن حزنه إزاء ظروف الضحايا، قائلا؛ إنهم "ارتقوا إلى الله جائعين، خائفين، مذعورين، نازحين، مشردين، مخذولين، يرتجفون من البرد"، فيما انتقد ما وصفه بغياب التضامن العربي والإسلامي مع معاناة الفلسطينيين.

وفي تعليقات أخرى، اختصر ناشطون مشهد الحادثة بعبارة "ارتقوا خنقا تحت الرمال"، فيما تساءل آخرون عن موعد إدخال الكرفانات إلى القطاع والبدء بإصلاح البنية التحتية المتضررة.

تحذيرات من تكرار المأساة

وحذر ناشطون من تكرار حوادث مماثلة مع استمرار الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، مشيرين إلى أن المخاطر لا تقتصر على خيام النزوح، بل تشمل أيضا المباني المتضررة من القصف الإسرائيلي، التي بات بعضها مهددا بالانهيار مع تسرب مياه الأمطار وتشكل السيول.

وتتفاقم هذه المخاطر في ظل تدهور البنية التحتية وغياب المأوى الملائم ومستلزمات الحماية، ما يجعل النازحين، ولا سيما الأطفال، أكثر عرضة لتداعيات الظروف الجوية القاسية.

ومنذ الجمعة، يتأثر قطاع غزة بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، تسبب في غرق أكثر من 70 ألف خيمة وانهيار عشرات الجدران، ما أسفر عن إصابات بينها حالات خطيرة، وفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.