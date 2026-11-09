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ترمب يشكك في نزاهة الانتخابات.. "هل يصدق أحد حقاً أنها كانت نزيهة؟"

  • 09 نوفمبر 2026
  • 19:43
ترمب يشكك في نزاهة الانتخابات هل يصدق أحد حقاً أنها كانت نزيهة

خبرني -شكك الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نزاهة الانتخابات النصفية الأميركية، معرباً عن استغرابه من الفارق بين توقعات استطلاعات الرأي والنتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع.

وكتب ترمب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "هل يصدق أحد حقاً أن هذه الانتخابات كانت نزيهة؟ كيف يمكن أن تكون استطلاعات الرأي مخطئة إلى هذا الحد؟".


وأشار إلى أن بعض دفعات الأصوات المدلى بها مبكراً كانت كبيرة إلى درجة جعلت الفوز مستحيلاً، بصرف النظر عن عدد الأشخاص الذين توجهوا للتصويت.

كما أثار تساؤلات بشأن آلات التصويت، قائلاً إن الأمر كله يتعلق بهذه الآلات التي باتت، بحسب تعبيره، أكثر أهمية من الناخب نفسه.

وتأتي تصريحات ترمب في أعقاب الخسارة الانتخابية التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، في موقف يعيد إلى الواجهة تشكيكه في نزاهة العملية الانتخابية الأميركية، دون أن يقدم في منشوره أدلة تدعم مزاعمه.
 

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