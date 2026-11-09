إيران ترشح ضابطاً في فيلق القدس سفيراً لدى بغداد

خبرني - تتجه إيران إلى تعيين قيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري سفيراً لدى العراق، بعد تداول اسم العميد عبد الرضا مسغريان مرشحاً لخلافة السفير الحالي محمد كاظم آل صادق، بحسب ما نقلته قناة "العربية" عن مصادرها. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من طهران.

ويأتي الترشيح ليكون ثالث انتقال متتالٍ لشخصية مرتبطة بفيلق القدس إلى منصب السفير الإيراني في بغداد، فقد شغل الضابط في الفيلق إيرج مسجدي المنصب بين عامي 2017 و2022، وخلفه عضو آخر في الحرس الثوري هو محمد كاظم آل صادق، الذي تولى مهامه في مايو/أيار 2022.

سلف مرتبط بالفيلق

ويُعد مسجدي من أبرز القيادات السابقة في الفيلق، وعمل مستشاراً لقائده السابق قاسم سليماني، ثم عاد إلى مواقع قيادية داخله بعد انتهاء مهمته الدبلوماسية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتعيينه في منصب تنسيقي ضمن قيادة الفيلق في مايو/أيار 2024.

أما آل صادق فتربطه صلات وثيقة بالفيلق وكان من المقربين إلى سليماني، وعمل نائباً أول للسفير الإيراني في بغداد قبل توليه المنصب، ووصفت تقارير إعلامية إيرانية وعراقية مساره بأنه مرتبط بالجهاز العسكري المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري.

مسار عسكري في العراق

ويحمل مسغريان رتبة عميد في الحرس الثوري، وتولى قيادة "مقر رمضان"، وهو تشكيل عسكري أنشأته إيران عام 1984 خلال الحرب العراقية الإيرانية لإدارة العمليات داخل العراق، وشكّل لاحقاً إحدى الركائز التي تطور منها فيلق القدس.



وتحدث مسغريان بصفته قائداً للمقر في مناسبة بطهران لإحياء الذكرى الأربعين لتأسيسه في يوليو/تموز 2024، واستعرض دور المقر في العمليات الإيرانية داخل العراق خلال الحرب، وما وصفه باستمرار دوره الاستشاري بعد عام 2003، كما ترأس وفداً إيرانياً في اجتماع لجنة تنفيذ الاتفاق الأمني بين إيران والعراق في إقليم كردستان في يناير/كانون الثاني 2025.

ولا يتعلق الأمر بدبلوماسي تقليدي قادم من وزارة الخارجية، بل بشخصية تولت مسؤولية تشكيل عسكري ارتبط تاريخياً بإدارة العمليات الإيرانية عبر الحدود العراقية.



سوابق في دول أخرى

ولا يقتصر هذا النمط على العراق، إذ سبق لإيران أن عينت شخصيات مرتبطة بالحرس الثوري وفيلق القدس في سفاراتها لدى سوريا ولبنان واليمن، ومن أبرز الحالات حسن إيرلو، الذي تولى منصب السفير لدى الحوثيين في صنعاء بين عامي 2020 و2021 وكان من قيادات الفيلق، وحسين أكبري، الذي شغل منصب السفير في دمشق بين عامي 2023 و2024 وامتلك خلفية في الحرس الثوري.



كما تولى محمد رضا رؤوف شيباني منصب السفير في بيروت بين عامي 2005 و2009، ثم في دمشق بين عامي 2011 و2016، قبل عودته سفيراً إلى بيروت في 2026، وتربطه صلات وثيقة بالمؤسسة العسكرية الإيرانية.