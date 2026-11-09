تعرض خط أنابيب شرق-غرب السعودي لاستهداف لم يؤثر على عملياته التشغيلية

خبرني - أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الاثنين، تعرض خط أنابيب شرق-غرب في منطقة المدينة المنورة للاستهداف، ما أدى إلى نشوب حريق محدود تمكنت فرق الطوارئ من إخماده، دون تسجيل إصابات أو وفيات أو تأثر العمليات التشغيلية للخط.

ونقلت الوزارة عن مصدر مسؤول فيها قوله إن الاستهداف وقع الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، مؤكدا أن الحريق الناجم عنه جرى إخماده دون تأثير على العمليات التشغيلية للخط.

وأوضح المصدر أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاستهداف، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والتحقق من سلامته، وفق إجراءات السلامة وخطط الطوارئ المعتمدة.

ويأتي الاستهداف الجديد بعد تعرض خط أنابيب شرق-غرب لهجوم في 4 تشرين الأول الماضي، استهدف محطة ضخ في خريص شرقي العاصمة الرياض، وأدى إلى توقف عمليات ضخ النفط عبر الخط.

وكان مصدر في قطاع الطاقة أفاد في 5 تشرين الأول بأن الهجوم تسبب بأضرار جسيمة في محطة الضخ المستهدفة، مشيرا إلى أنها لم تتعرض لهجوم سابق.

وجاء ذلك عقب إعلان الحوثيين استهداف مواقع تابعة لشركة أرامكو السعودية في الرياض ومنطقة خريص، دون تحديد طبيعة المواقع المستهدفة.

وتعرض خط أنابيب شرق-غرب لهجمات متكررة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط الماضي، عقب ضربات أميركية إسرائيلية على إيران.

وكانت السعودية أغلقت الخط، الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر، في أيلول الماضي، إثر هجمات بطائرات مسيرة قالت الرياض إنها انطلقت من العراق.

وبحسب شركة كيبلر، توقف تدفق النفط عبر الخط خلال الفترة من 11 إلى 22 أيلول الماضي.

ويعد خط أنابيب شرق-غرب ممرا استراتيجيا لنقل النفط السعودي من شرق المملكة إلى البحر الأحمر، متجاوزا مضيق هرمز، واكتسب أهمية متزايدة لتجارة النفط السعودية بعد إغلاق إيران المضيق منذ بدء الحرب في المنطقة.