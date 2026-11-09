صحيفة : القرآن يلازم مادورو في السجن

خبرني - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي السابق المسجون حاليا في مركز الاحتجاز المركزي في بروكلين بنيويورك، يكرس وقت فراغه لدراسة النصوص الدينية والفلسفية في انتظار محاكمته.

والتقى مادورو بعدد من رجال الدين المعتمدين في السجن، بمن فيهم كاهن مسيحي وحاخام يهودي، وفقا لـ 6 أشخاص على دراية بظروف احتجازه، تحدثوا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهم، لعدم حصولهم على إذن بالتحدث إلى الصحافة.

كما أفادت الصحيفة أن الكتاب المقدس والقرآن أصبحا من أبرز الكتب التي يقضي مادورو وقته في قراءتها.

وأشارت أيضاً إلى أن فقدان الوزن كان من أبرز التغيرات الجسدية التي طرأت على مادورو، البالغ من العمر 63 عامًا، بسبب رداءة الطعام داخل السجن.

وفيما يواجه الرئيس الفنزويلي السابق اتهامات بتهريب آلاف الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، أشارت الصحيفة إلى أن فنزويلا شهدت تحولات سياسية كبيرة خلال أقل من عام على الإطاحة بمادورو واعتقاله على يد القوات الأميركية، إذ انتقلت من موقع الخصومة مع واشنطن إلى مرحلة جديدة من العلاقات، وصفتها الصحيفة بأنها أقرب إلى وضع دولة خاضعة للنفوذ الأميركي.