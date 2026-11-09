أمانة عمّان تطلق مشروعا لتطوير النقل الحضري بمنحة كورية

خبرني - أطلقت أمانة عمّان الكبرى، الاثنين، مشروعا لتطوير منظومة النقل الحضري في العاصمة بمنحة مقدمة من وكالة التعاون الدولي الكورية بقيمة 5.48 مليون دولار، يتضمن إعداد استراتيجية شاملة للنقل، وتنفيذ مشاريع تجريبية للتقاطعات المرورية وأنظمة النقل العام الذكية، على أن يستمر تنفيذه حتى الربع الرابع من عام 2030.

ويأتي مشروع "استراتيجية وخطة عمل إدارة مرونة النقل الحضري في أمانة عمّان الكبرى"، استنادا إلى اتفاقية المنحة الموقعة في آب الماضي، بهدف تطوير نظام نقل حضري أكثر كفاءة وتكاملا، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز الترابط بين مناطق العاصمة.

وتشمل أعمال المشروع إعداد استراتيجية شاملة للنقل الحضري تتضمن خارطة طريق مستقبلية لتطوير القطاع في عمّان، إلى جانب تنفيذ برامج متخصصة لبناء قدرات صناع القرار والكوادر الهندسية والفنية، وتطبيق مشاريع تجريبية للتقاطعات المرورية وأنظمة النقل العام الذكية.

وقال نائب رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى زياد الريحاني، خلال حفل إطلاق المشروع بحضور السفير الكوري لدى الأردن كيم بيل وو، إن المشروع يمثل خطوة أساسية نحو تطوير منظومة النقل الذكي والمستدام في العاصمة، بما يستجيب للاحتياجات المتنامية للمدينة ويدعم أولويات التنمية طويلة الأجل.

وأضاف الريحاني أن المشروع يهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين والارتقاء بجودة خدمات النقل المقدمة لهم، من خلال تطوير نظام نقل حضري أكثر مرونة وكفاءة وتكاملا.

وأشار إلى أن المشروع يتيح الاستفادة من تجربة العاصمة الكورية سيئول في التخطيط المتكامل للنقل وحلول التنقل الذكية، مؤكدا أهمية الشراكة الدولية وتبادل الخبرات في دعم التنمية الحضرية المستدامة.

من جانبه، قال السفير الكوري كيم بيل وو إن المشروع يجسد التعاون بين الجانب الكوري وأمانة عمّان الكبرى، ويهدف إلى تحسين جودة حياة سكان العاصمة عبر تطوير خدمات نقل عام أكثر موثوقية وسهولة في الوصول إليها.

وأوضح أن المشروع يستهدف كذلك تعزيز انسيابية حركة المرور وتحسين الترابط بين مختلف مناطق عمّان، بالاستفادة من الخبرات الكورية والدروس المستفادة من تجربة سيئول في إدارة النقل الحضري والتنقل.

وأكد بيل وو التزام كوريا بمواصلة التعاون مع الأردن وأمانة عمّان، لدعم تطوير مدينة أكثر استدامة ومرونة وذكاء.

وقدمت نائب مدير المدينة للأشغال العامة في أمانة عمّان، نعمة قطناني، عرضا حول أهداف المشروع ومخرجاته والبرامج المقرر تنفيذها.

وحضر حفل الإطلاق مدير المدينة نبيل الجريري، وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر الفانك، وعدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين المعنيين في أمانة عمّان الكبرى.