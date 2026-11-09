منتخب إسبانيا يتلقى ضربة موجعة قبيل مواجهة التشيك

خبرني - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين غياب نجم المنتخب ونادي برشلونة لامين جمال عن مواجهة التشيك المقررة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وأوضح الاتحاد الإسباني أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما شعر بآلام في ركبته اليمنى عقب فوز فريقه برشلونة على أتلتيكو مدريد (2-1) أمس الأحد في الدوري الإسباني.

وأشار الاتحاد إلى أن لامين جمال سيبقى في برشلونة لمواصلة برنامجه العلاجي والتعافي من الإصابة.

ويتوقع أن يتعافى لامين جمال في الوقت المناسب ليكون جاهزا للمشاركة في مواجهة إنجلترا يوم الأحد المقبل.

يذكر أن المنتخب الإسباني يتصدر مجموعته في دوري الأمم الأوروبية برصيد 12 نقطة قبل خوض الجولتين الأخيرتين.