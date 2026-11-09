جامعة البترا تقيم صلاة الغائب على روح الشهيد جواد السلايطة

خبرني - أقامت عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، صلاة الغائب على روح الشهيد جواد السلايطة، وفاءً لتضحيات شهداء الوطن وتقديرًا لما قدموه في سبيل الحفاظ على أمن الأردن واستقراره.

وشارك في أداء الصلاة السادة العمداء، ومديرو الدوائر والمراكز العلمية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع غفير من طلبة الجامعة، وذلك على المسطح الأخضر في الحرم الجامعي، في مشهد جسّد مشاعر الوفاء والتضامن والوحدة الوطنية.

وأكدت هذه المبادرة تضامن أسرة جامعة البترا ووقوفها صفًا واحدًا في مواجهة الإرهاب والتطرف، واعتزازها بتضحيات أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمنه وسلامة أبنائه، مجسدةً قيم الانتماء والولاء والتكافل الوطني.

وابتهل المشاركون إلى الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد جواد السلايطة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ الأردن وشعبه، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حفظهما الله ورعاهما.