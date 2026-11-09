سينما شومان تعرض غداً الفيلم المصري الخالد (الأرض) للمخرج يوسف شاهين

خبرني - تواصل لجنة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان عروضها السينمائية، حيث تعرض مساء يوم غد الثلاثاء، عند الساعة السادسة والنصف مساء، بفرع جبل عمان، الفيلم المصري الشهير "الأرض" للمخرج الراحل يوسف شاهين، والمقتبس عن رواية تحمل الأسم ذاته للأديب المصري عبد الرحمن الشرقاوي، والتي صدرت عام 1953 وشكلت علامة بارزة في الأدب العربي الحديث من خلال تناولها لقضايا الفلاحين وعلاقتهم بالأرض وما تمثله من مصدر للعيش والكرامة والهوية.

وتدور أحداث الفيلم في إحدى القرى المصرية خلال ثلاثينيات القرن الماضي، حيث يواجه الأهالي قراراً بتقليص حصص المياه المخصصة لري أراضيهم الزراعية، في خطوة تخدم مصالح أحد الإقطاعيين النافذين على حساب الفلاحين البسطاء. ومع تصاعد الظلم، تتنامى حالة الغضب بين أبناء القرية الذين يقررون الدفاع عن أرضهم وحقوقهم، لتنشأ مواجهة تكشف قسوة السلطة وتسلط الضوء على قيم التضامن والصمود والتشبث بالأرض.

ويُعد "الأرض" من أهم الأفلام في تاريخ السينما العربية، إذ احتل المرتبة الثانية في استفتاء النقاد العرب لأفضل مئة فيلم عربي، كما حظي بإشادات واسعة من نقاد ومؤرخي السينما حول العالم لما يتميز به من قوة فنية وعمق إنساني ورؤية اجتماعية وسياسية متقدمة.

وقدّم يوسف شاهين في هذا العمل معالجة سينمائية استثنائية للرواية، مستنداً إلى سيناريو كتبه حسن فؤاد، فيما تألق الفنان الراحل محمود المليجي في أداء شخصية "محمد أبو سويلم"، التي تُعد من أبرز الشخصيات في تاريخ السينما المصرية. كما تميز الفيلم بجمالياته البصرية اللافتة وتصويره الذي نقل حياة الريف المصري وملامحه اليومية بواقعية وصدق كبيرين.

ولا يقتصر حضور الفيلم على كونه وثيقة فنية تؤرخ لمرحلة مهمة من تاريخ مصر، بل يتجاوز ذلك ليقدم قصة إنسانية عالمية عن الدفاع عن العدالة والحق والأرض، وهي القيم التي جعلت منه عملاً خالداً ما يزال قادراً على مخاطبة الأجيال المختلفة حتى اليوم.

ويُنظر إلى المشهد الختامي للفيلم باعتباره واحداً من أكثر المشاهد تأثيراً في تاريخ السينما العربية، إذ يجسد بأبعاد رمزية وإنسانية عميقة ثمن المقاومة في مواجهة الظلم، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة الفيلم كإحدى روائع السينما العربية.