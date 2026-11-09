حمزة عبد الكريم يوجه رسالة مؤثرة لحسام حسن بعد رحيله عن منتخب مصر

خبرني - وجه نجم منتخب مصر المحترف في نادي برشلونة حمزة عبد الكريم رسالة مؤثرة إلى المدرب حسام حسن، عقب رحيله عن قيادة منتخب "الفراعنة" وتعيين علي ماهر خلفا له.

ونشر حمزة عبد الكريم صورة تجمعه بحسام حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحرص على توجيه رسالة شكر لـ"العميد"، تقديرا للفترة التي تولى خلالها قيادة المنتخب المصري.

وعلق مهاجم برشلونة على الصورة قائلا: "شكرا لك، أسطورة. أتمنى لك كل التوفيق في خطوتك القادمة"، وأرفق رسالته برمزي القلب والدعاء.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن السبت الماضي تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مدربا جديدا لمنتخب مصر، خلفا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر له ولجهازه المعاون.

وجاء قرار إقالة حسام حسن بعد فترة من الجدل بشأن الأجواء داخل المنتخب والعلاقة بين المدير الفني السابق لمنتخب مصر وعدد من اللاعبين وعلى رأسهم القائد محمد صلاح، بجانب بعض الخلافات الشخصية في حياة حسام حسن.