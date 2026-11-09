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ولي العهد: الحمدلله على الترفيع ومبارك لزملائي رفقاء السلاح

  • 09 نوفمبر 2026
  • 17:12
ولي العهد الحمدلله على الترفيع ومبارك لزملائي رفقاء السلاح

خبرني - نشر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، صورة عبر انستغرام، تجمعه برفاق السلاح خلال مراسم الترفيع الى الرتب التي تلي رتبهم.

وعلق ولي العهد على الصورة: الحمد لله على الترفيع، ومبارك لزملائي رفقاء السلاح. نسأل الله التوفيق في خدمة الأردن.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الاثنين، بترفيع الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، إلى رتبة مقدم في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وقلّد قائد جناح الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني للاستطلاع الجوي، التابع لسلاح الجو الملكي، سمو ولي العهد رتبته العسكرية الجديدة، إلى جانب عدد من ضباط الجناح الذين شملهم الترفيع.

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