فتحوا المقبرة الغامضة في مصر.. فماذا وجدوا داخلها؟

خبرني - في اكتشاف أثري لافت بمنطقة قبة الهوى في أسوان، نجح فريق من علماء الآثار في الكشف عن مقبرة تضم عشرة تماسيح محنطة يعود تاريخها إلى نحو 2500 عام، في واحدة من الاكتشافات النادرة التي تقدم معلومات جديدة عن المعتقدات الدينية وأساليب حفظ الحيوانات لدى المصريين القدماء.

ويعود الاكتشاف إلى عام 2019، عندما فتح الباحثون مقبرة لم يسبق العبث بها، على الضفة الغربية لنهر النيل، مقابل مدينة أسوان، وعثروا بداخلها على خمسة أجساد لتماسيح، بعضها شبه مكتمل، إلى جانب خمسة رؤوس منفصلة، في مشهد أثار اهتمام الباحثين بسبب حالة الحفظ وطريقة إعداد هذه الحيوانات للدفن.

مقبرة مخفية أسفل طبقات من المخلفات

وجاء الاكتشاف خلال أعمال تنقيب بدأت عام 2018، بقيادة عالم المصريات أليخاندرو خيمينيز سيرانو، من جامعة خاين الإسبانية، حيث كان الفريق يفحص طبقات سميكة من المخلفات التي تراكمت في المنطقة خلال العصر البيزنطي.

وتحت هذه الطبقات، عثر الباحثون على سبع مقابر صغيرة لم تصل إليها أيدي لصوص المقابر القديمة، وكانت إحداها تضم التماسيح العشرة، بالقرب من مدافن بشرية أقدم منها.

واستعان الفريق بالمتخصصة في علم الآثار الحيوانية بي دي كوبيري، من المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية، لفحص البقايا وتحديد خصائصها، لتكشف الدراسة عن تفاصيل غير معتادة في أساليب تحنيط هذه الحيوانات.

تحنيط غير تقليدي يكشف أسرارا جديدة

على عكس معظم مومياوات الحيوانات المصرية، لم تُغطَّ التماسيح المكتشفة بالراتنج، كما لم تخضع أجسادها لعملية فتح البطن وإزالة الأعضاء الداخلية، وهي ممارسات كانت شائعة في بعض أساليب التحنيط القديمة.

وأظهرت الفحوص أن الحشرات التهمت معظم الأقمشة الكتانية التي كانت تلف الأجساد، ولم يتبقَّ منها سوى أجزاء محدودة، إلى جانب آثار من أوراق النخيل والحبال.

ومن أبرز الأدلة التي لفتت انتباه الباحثين العثور على حصوات داخل معدة أحد التماسيح، وهي أحجار تبتلعها هذه الحيوانات بصورة طبيعية للمساعدة في الحفاظ على توازنها أثناء السباحة، ما يشير إلى أن أحشاءها لم تُفرغ خلال عملية التحنيط.

ويرجح الباحثون أن التماسيح دُفنت في البداية داخل الرمال بموقع آخر، حيث ساعدت الحرارة والجفاف على تجفيف أجسادها بصورة طبيعية، قبل استخراجها ولفها ونقلها إلى المقبرة.

كما ساعد غياب الراتنج في تحديد الفترة الزمنية للاكتشاف، إذ يرجح الباحثون أن عملية الدفن تمت قبل العصر البطلمي، الذي بدأ عام 332 قبل الميلاد، وربما خلال القرن الخامس قبل الميلاد.

يذكر أن الراتنج هو مادة طبيعية لزجة تفرزها بعض الأشجار، خاصة الأشجار الصنوبرية، وتتميز بقوامها الصمغي وقدرتها على التصلب عند تعرضها للهواء. وفي مصر القديمة، كان الراتنج من المواد المهمة المستخدمة في تحنيط الموتى وحفظ الأجساد.

ويرتبط وجود هذه التماسيح داخل مقبرة واحدة، وفقا لترجيحات الباحثين، بعبادة الإله المصري القديم "سوبك"، الذي ارتبط بالمياه والخصوبة، وكان يُصوَّر غالبا في هيئة إنسان برأس تمساح.

وقد حظي سوبك بمكانة دينية بارزة في مصر القديمة، وشُيدت له معابد في مناطق مختلفة، من بينها معبد كوم أمبو شمال أسوان، حيث ارتبطت الطقوس الدينية بتربية التماسيح وتحنيطها وتقديمها قرابين للإله.

وتكتسب هذه المجموعة أهمية إضافية لأن معظم مومياوات التماسيح التي دُرست سابقا كانت تعود إلى حيوانات صغيرة أو حديثة الفقس، بينما ضمت مقبرة قبة الهوى تماسيح بالغة تراوح أطوالها بين 1.8 و3.5 أمتار.

اكتشاف نوع منقرض محليا

ومن أبرز نتائج الدراسة تحديد وجود نوعين مختلفين من التماسيح بين العينات العشر، هما تمساح النيل وتمساح غرب إفريقيا.

ويكتسب اكتشاف النوع الثاني أهمية خاصة، إذ لم يعد يعيش في مصر حاليا، ما يشير إلى أنه كان موجودا في المياه المصرية خلال العصور القديمة، قبل أن يختفي من المنطقة.

ويرى الباحثون أن تحديد النوعين اعتمادا على الخصائص التشريحية للجماجم والأجساد يمثل خطوة مهمة، فيما يأمل الفريق إجراء تحاليل الحمض النووي مستقبلا لتأكيد النتائج.

لماذا فضّل المصريون القدماء أحد النوعين؟

وتطرح الدراسة احتمالا مثيرا يتعلق بأسباب اختيار أنواع معينة من التماسيح للطقوس الدينية، إذ أشار علماء المصريات إلى وجود اختلافات سلوكية بين النوعين.

فبينما يُعرف تمساح النيل بقوته وسلوكه العدواني، يتميز تمساح غرب إفريقيا بطباع أكثر هدوءا نسبيا، وهو ما ربما جعله أسهل في التربية والتعامل داخل برك المعابد.

ويفتح هذا الاكتشاف نافذة جديدة على علاقة المصريين القدماء بالحياة البرية ومعتقداتهم الدينية، كما يقدم أدلة نادرة على التنوع البيئي الذي شهدته مصر قبل آلاف السنين، ويؤكد أن المقابر الأثرية لا تزال تخفي أسرارا قادرة على إعادة رسم جوانب مهمة من تاريخ الحضارة المصرية القديمة.