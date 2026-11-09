تهنئة وتبريك للدكتور العقيد رازي الطراونة

خبرني - بمشاعر الفخر والاعتزاز، يتقدم المدعي العام عبدالله شاكر الطراونة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابن العم العزيز الدكتور العقيد رازي الطراونة، بمناسبة صدور قرار ترفيعه إلى رتبة عقيد.

إن الترفيع إلى رتبة أعلى ليس مجرد استحقاق عسكري، بل هو محطة فخر في مسيرة طبيب حمل في قلبه إنسانية المهنة، وفي ضميره شرف المسؤولية، فجمع بين نبل الرسالة الطبية وسمو الواجب العسكري، مؤمناً بأن أعظم الرتب تلك التي يكتسبها الإنسان في قلوب الناس قبل أن يحملها على كتفيه.

فبعض الرجال ترفعهم الرتب، وبعضهم يرفعون من قيمة الرتب بما يحملونه من أخلاق وإنسانية ونبل، وأنت من أولئك الذين تزداد بهم الرتب شرفاً.

سائلاً المولى عز وجل أن يبارك له في علمه وعمله، وأن يسدد خطاه، ويديم عليه نعمة التوفيق والرفعة، وأن يبقى كما عهدناه مثالاً للطبيب الإنسان والضابط المخلص في خدمة الوطن، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

ألف مبارك يا ابن العم العزيز، تستحق هذا الفخر وأكثر، ومنها للأعلى بإذن الله.