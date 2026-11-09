الصفدي: تنسيق أردني سوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولات زعزعة استقرار سورية

خبرني - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، أن الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ويرفضها باعتبارها خرقا للقانون الدولي ولسيادة سوريا، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة برمتها.

وشدد الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بعد أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، على وقوف المملكة المطلق إلى جانب السوريين في مواجهة هذه الاعتداءات.

وقال إن هناك تنسيقاً كبيراً بين الأردن وسوريا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف العبث الإسرائيلي في الجنوب السوري ومحاولات زعزعة استقرار سوريا، مؤكدا أن هذه المحاولات ستفشل.

وأضاف أن العالم كله يقف إلى جانب أمن سوريا واستقرارها، إدراكا منه بأن أمن سوريا واستقرارها يمثلان أمناً واستقراراً ليس للمنطقة فحسب، وإنما للعالم كله، مشيرا إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تحاول ضرب هذا الأمن والاستقرار انطلاقا من أهداف توسعية تسعى إلى حرمان المنطقة من أن تنعم بالأمن والاستقرار.

ودعا العالم إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية قبل أن تدفع المنطقة إلى ما هو أسوأ، مؤكداً أن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني واضح وثابت، وقد عبّر عنه جلالته بوضوح خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد على أن الأردن يقف مع سوريا في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها، مؤكداً أن المملكة ستكون سندا وداعما لها في كل ما يدعم أمنها واستقرارها.

وأضاف أن الإرهاب موجود في سوريا والأردن وفي كل مكان، وأن محاربته مسؤولية مشتركة، مؤكداً أن التعاون الأردني السوري في محاربة الإرهاب ومواجهة الأخطار الأخرى في أفضل مستوياته.

وأشار الصفدي إلى مواقف الجيش العربي الأردني في احتضان أطفال سوريا ونسائها عندما عبروا الحدود هربا من قمع النظام البائد والقصف، مؤكداً أن هذا الجيش يعبر عن الأردن ومشاعر الشعب والحكومة الأردنية تجاه الشعب السوري.

وأكد أن ما يجمع الأردن وسوريا والشعبين أكبر من أي اختبار أو تحدٍ، مشددا على أن الثقة والمحبة والقرب بين البلدين كفيلة بتجاوز جميع التحديات الحالية والمستقبلية.

وقال إن البلدين سيمضيان بثقة واقتدار في بناء العلاقة الأردنية السورية، لتكون نموذجا للعلاقات بين بلدين جارين وشعبين تجمعهما روابط راسخة، لافتا إلى أن العائلات تمتد على جانبي الحدود، وأن العلاقات الشعبية بين البلدين كبيرة وراسخة ومتجذرة.