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مجلس النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش السامي

  • 09 نوفمبر 2026
  • 16:39
مجلس النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش السامي

خبرني - أقر مجلس النواب، خلال جلسة مغلقة عقدها الاثنين، برئاسة رئيس المجلس إبراهيم يوسف الطراونة، صيغة الرد على خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني لدى افتتاح أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، تمهيدا لرفع الرد إلى مقام جلالته.

وناقش المجلس، خلال الجلسة، قرار لجنة الرد على خطاب العرش السامي، بما يعكس اعتزاز المجلس بالتوجيهات الملكية، وترسيخ التعاون بين السلطات الدستورية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويضع مصلحة المواطنين في مقدمة الأولويات.

وكانت لجنة الرد على خطاب العرش السامي، برئاسة النائب الدكتور حسين العموش، قد أنهت، خلال اجتماعها أمس الأحد، إعداد صيغة الرد ورفعتها إلى مجلس النواب، بعد الاستماع إلى ملاحظات أعضائها ومقترحاتهم، بما يعكس تطلعات المجلس وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وينسجم مع الرؤى والتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش السامي.

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