إصدار جدول مباريات دور الـ16 من كأس الأردن

خبرني - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأردن CFI لموسم 2026/2027، والتي تقام خلال الفترة من 18 إلى 22 تشرين الثاني الحالي.

وتنطلق مباريات الدور الأربعاء 18 تشرين الثاني، بلقاء البقعة مع جرش عند السادسة مساء على ملعب البترا.

وتتواصل المنافسات الخميس، حيث يلتقي السلط مع اليرموك عند الرابعة مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يواجه الجزيرة نظيره حي الأمير حسن عند السابعة مساء على ملعب البترا.

وتستكمل مباريات الدور الجمعة، حيث يلتقي الحسين مع دوقرة عند الرابعة مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يواجه الوحدات نظيره العربي عند السابعة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وتتواصل المنافسات السبت، بلقاء الرمثا مع سهل حوران عند الرابعة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني، فيما يلتقي الفيصلي مع الأهلي عند السابعة مساء على ستاد عمان الدولي.

وتختتم مباريات دور الـ16 الأحد، بلقاء شباب الأردن مع اتحاد الرمثا عند السادسة مساء على ملعب البترا.

كما تقام مواجهات الدور ربع النهائي من البطولة خلال الفترة من 17 – 19 كانون الأول المقبل.

وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات دور الـ 16 وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء أي لقاء بالتعادل سيتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لتحديد الفائز.

وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.