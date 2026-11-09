لم تلمس ثعباناً في حياتها.. مفاجأة في دماغ سيدة

خبرني - في واقعة طبية غير مسبوقة أثارت اهتمام الأوساط العلمية، نجح فريق من الجرّاحين في استخراج دودة طفيلية حية من دماغ امرأة أسترالية تبلغ من العمر 64 عاما، بعدما تسببت في سلسلة من الأعراض الصحية والنفسية، شملت مشكلات في الذاكرة والاكتئاب، إلى جانب اضطرابات رئوية استمرت لأكثر من عام.

ووفقًا لدراسة علمية نُشرت في مجلة "Emerging Infectious Diseases" التابعة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية، تبيّن أن الدودة المستخرجة تنتمي إلى نوع Ophidascaris robertsi، وهو طفيلي من الديدان الأسطوانية يعيش عادةً في الجهاز الهضمي لثعابين السجاد الأسترالية، ولم يسبق تسجيل إصابة بشرية به قبل هذه الحالة.

رحلة مرضية بدأت بأعراض غامضة

بدأت معاناة المرأة في يناير 2021، عندما توجهت إلى الأطباء تشكو من آلام في البطن وسعال جاف مستمر وتعرق ليلي.

وأظهرت الفحوصات ارتفاعا كبيرا في عدد الخلايا الحمضية بالدم، وصل إلى نحو 20 ضعف المعدل الطبيعي، وهي خلايا مناعية ترتبط مقاومتها بشكل خاص بالعدوى الطفيلية.

كما كشفت الأشعة المقطعية عن وجود آفات في الرئتين والكبد والطحال، ما دفع الأطباء إلى تشخيص حالتها بالتهاب رئوي مصحوب بارتفاع الخلايا الحمضية مجهول السبب، وبدء علاجها بأدوية الكورتيكوستيرويدات ومثبطات المناعة.

ورغم إجراء فحوصات للكشف عن عدد من الطفيليات المعروفة، جاءت النتائج سلبية، وظل السبب الحقيقي وراء تدهور حالتها غير معروف.

مفاجأة داخل الدماغ

في عام 2022، بدأت المريضة تعاني من تدهور تدريجي في الذاكرة واكتئاب متزايد، وكشف التصوير بالرنين المغناطيسي عن وجود آفة في الفص الجبهي الأيمن من الدماغ، يبلغ حجمها 13 × 10 مليمترات.

وفي يونيو من العام نفسه، قرر الجرّاحون إجراء تدخل جراحي لأخذ عينة من الآفة، لكنهم فوجئوا بوجود دودة حمراء حية تتحرك داخل أنسجة الدماغ.

وبلغ طول الدودة نحو 80 مليمترا، أي ما يزيد قليلا على 8 سنتيمترات، فيما لم يتجاوز قطرها مليمترا واحدا.

وأكدت التحاليل الجينية التي أُجريت بصورة مستقلة في جامعتي سيدني وملبورن أن الطفيلي ينتمي إلى نوع Ophidascaris robertsi، بنسبة تطابق جيني تجاوزت 99.7%.

كيف انتقل طفيلي الثعابين إلى الإنسان؟

المثير في الواقعة أن المرأة لم تكن تتعامل مع الثعابين ولم يسبق لها لمسها في حياتها، إلا أنها اعتادت جمع نبات بري صالح للأكل يُعرف باسم Warrigal Greens بالقرب من بحيرة ترتادها ثعابين السجاد الأسترالية.

ويرجح الباحثون أنها تعرضت لبيوض الطفيلي عن طريق تناول نباتات ملوثة أو من خلال ملامسة غير مباشرة لأيدٍ أو أدوات مطبخ ملوثة.

وتبدأ دورة حياة هذا الطفيلي عندما تخرج بيوضه مع فضلات الثعابين، ثم تبتلعها ثدييات صغيرة، قبل أن تنتقل العدوى مجددا إلى الثعابين عند افتراس تلك الحيوانات.

ويرجح الباحثون أن العلاج المثبط للمناعة الذي تلقته المرأة بسبب مشكلاتها الرئوية ربما ساعد اليرقة على الانتقال إلى الجهاز العصبي المركزي، وهو مسار لم يكن موثقا سابقا لهذا النوع من الطفيليات.

تحسن الحالة بعد العلاج

عقب استخراج الدودة جراحيا، تلقت المريضة علاجا بدوائي الإيفرمكتين والألبيندازول للقضاء على أي يرقات متبقية في أعضاء الجسم.

وبعد ستة أشهر، عادت مستويات الخلايا الحمضية في الدم إلى معدلاتها الطبيعية، واختفت الآفات الرئوية، فيما شهدت الأعراض العصبية والنفسية تحسنا، رغم استمرار بعض المشكلات.

وتسلط هذه الحالة الطبية النادرة الضوء على المخاطر المحتملة لانتقال الطفيليات من الحيوانات إلى البشر، كما تؤكد أهمية غسل النباتات والخضراوات جيدا قبل تناولها، خصوصا تلك التي تُجمع من مناطق قد ترتادها الثعابين والزواحف.