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الشيباني: تعويضات لضحايا القصف الأردني على درعا

  • 09 نوفمبر 2026
  • 16:24
الشيباني تعويضات لضحايا القصف الأردني على درعا

خبرني - قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن اللجنة التي شكلتها الحكومة السورية للتحقيق في القصف الأردني على درعا أنهت عملها، ورفعت توصياتها إلى الحكومة السورية.

وبين الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أن ذلك سبقه اجتماع جمع ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والاستخبارات في البلدين، ناقش التحديات في المنطقة وتطورات قضية القصف على درعا.

وأوضح الشيباني أن الحكومة السورية تعمل حاليا على تنفيذ توصيات لجنة التحقيق، ومنها جبر الضرر وتقديم تعويضات للضحايا الأبرياء جراء الاستهداف.
 

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