الطراونة: منح صفة الاستعجال لأي تعديلات حكومية على قوانين الإرهاب والعقوبات

خبرني - قال رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة، الاثنين، إنّ الأردن سيبقى شامخا وعصيا على الانكسار، ولن يكون وطنا تهزه العواصف أو أرضا تنحني أمام جبناء الإرهاب، مؤكدا أن المواقف في ساعات المحن تكشف معادن الرجال، وأن الأردن صاغته العزائم وروته دماء الشهداء.

وأضاف الطراونة، خلال جلسة تشريعية لمناقشة قرار لجنة الرد على خطاب العرش المتضمن صيغة الرد على الخطاب، أن الأوطان في ساعات المحن تحتاج إلى رجال تثبت بهم الرايات، ومواقف تُعرف بها معادن الرجال.

وأشار إلى أن اليد الآثمة التي امتدت بالعمل الإرهابي الجبان في كنيسة مار إلياس، عادت لتستهدف الأردن، واهمة أن الرصاص قادر على تفريق الصفوف، مؤكدا أنها أخطأت العنوان ولم تعرف الأردن ولم تدرك حقيقة شعبه ومعدنه الأصيل.

وفي هذا السياق، وقف الطراونة إجلالا وإكبارا أمام روح شهيد الوطن العريف جواد خلف السلايطة، من مرتبات الأمن العام، الذي ارتقى إلى جوار ربه أثناء أدائه واجبه في حماية الأرض وصون أمن المواطنين.

كما استذكر الموقف البطولي لزميله الملازم الثاني فراس فايز عبدالله العنانزة، مشيداً بشجاعة نشامى الأجهزة الأمنية، الذين جعلوا من أرواحهم سياجاً للوطن ومن يقظتهم أماناً لأبنائه.

وفي الشأن التشريعي، قال الطراونة إن مجلس النواب، انطلاقا من واجبه الدستوري، شرع بالفعل في مراجعة شاملة للقوانين ذات الصلة بملفات الإرهاب والتطرف.

وأوضح أن عدداً من النواب تقدموا باقتراح بقانون لتعديل قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات، مثمناً أي خطوة حكومية من شأنها تغليظ العقوبات في قضايا الإرهاب والتطرف.

وأكد أنه في حال ورود أي تعديلات حكومية على تلك القوانين، فإن مجلس النواب سيمنحها صفة الاستعجال.

وفي ختام كلمته، ترحم الطراونة على روح شهيد الوطن جواد السلايطة، وعلى أرواح شهداء تفجيرات عمّان، بالتزامن مع حلول الذكرى الحادية والعشرين لتلك الحادثة الأليمة التي امتدت فيها يد الغدر الآثمة إلى الأردن.

كما ترحم على روح زميله النائب السابق محمد موسى الغويري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل أيام، داعياً أعضاء المجلس إلى الوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن والراحلين.

نص الكلمة

وتاليا نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين

الزميلات والزملاء الكرام،

إن للأوطان في ساعات المحن رجالا تثبت بهم الرايات، ومواقف تعرف بها معادن الرجال، والأردن الذي صاغته العزائم وروته دماء الشهداء، لم ولن يكون وطنا تهزه العواصف، ولا أرضا تنحني أمام جبناء الإرهاب، بل سيبقى على امتداد تاريخه شامخا، عصيا على الانكسار.

وبعد العمل الإرهابي الجبان في كنيسة حمود، امتدت يد الغدر الآثمة، واهمة بأن الرصاص يستطيع تفريق الصفوف، فقد أخطأت العنوان، وما عرفت الأردن ولا أدركت حقيقة شعبه ومعدنه الأصيل.

وفي هذا المقام، نقف إجلالا وإكبارا أمام روح شهيد الوطن العريف جواد علي خلف السلايطة، من مرتبات الأمن العام، الذي ارتقى إلى جوار ربه وهو يؤدي واجبه في حماية الأرض وصون أمن المواطنين.

ونستذكر بشموخ موقف زميله البطل الملازم الثاني فراس فايز عبدالله العنانزة، ونحيي نشامى أجهزتنا الأمنية الذين جعلوا من أرواحهم سياجا للوطن، ومن يقظتهم أمانا لأبنائه.

الزميلات والزملاء الكرام،

انطلاقا من واجبه الدستوري، فإن مجلسكم الكريم قد شرع بالفعل بمراجعة شاملة للقوانين ذات الصلة بملفات الإرهاب والتطرف، فقد وقع الزملاء النواب الكرام اقتراحا بقانون لتعديل قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات، مثمنين أي خطوة حكومية من شأنها تغليظ العقوبات في قضايا الإرهاب والتطرف، وفي حال ورود أي تعديلات حكومية على تلك القوانين، سوف نعطيها صفة الاستعجال.

الرحمة لروح شهيد الوطن جواد السلايطة، والرحمة لأرواح شهداء تفجيرات عمان، حيث تحل اليوم الذكرى الحادية والعشرون لتلك الحادثة الأليمة التي امتدت فيها يد الغدر الآثمة إلى بلدنا الغالي.

كما نترحم على روح زميلنا النائب السابق محمد موسى الغويري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل أيام، وأدعوكم، زميلاتي وزملائي، لقراءة الفاتحة على أرواحهم وأرواح شهداء الوطن أجمعين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.